Becas Progresar: monto y cuándo cobro en diciembre 2025

Becas Progresar: cuándo se paga en diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema de pagos y el monto correspondiente a las Becas Progresar para diciembre de 2025. Esta prestación, destinada a estudiantes de nivel obligatorio, superior y formación profesional, busca promover la continuidad educativa y acompañar a quienes desean finalizar sus estudios.

Durante diciembre, los titulares del programa recibirán un total de $35.000. No obstante, como establece el sistema de liquidación vigente, solo se acreditará el 80% de manera mensual, equivalente a $28.000. El 20% restante se entrega al cierre del año, una vez presentada la documentación que certifique la regularidad académica del beneficiario.

Fechas de cobro según terminación de documento

ANSES definió el siguiente cronograma de pagos para diciembre:

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 15 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3 : martes 16 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 17 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 18 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 19 de diciembre.

Las Becas Progresar son una de las principales ayudas económicas que el Estado argentino ofrece para que estudiantes de distintos niveles puedan continuar y finalizar sus estudios. El programa, gestionado por ANSES, está diseñado para brindar apoyo financiero y reducir la deserción escolar y universitaria en todo el país.

Para acceder a las Becas Progresar, es fundamental que los estudiantes cumplan con criterios de edad, regularidad académica y límites económicos. En particular, los ingresos familiares no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, según lo indicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Además, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, exige que los beneficiarios acrediten asistencia y avances en su formación, especialmente en la línea Progresar Obligatorio, para mantener el beneficio activo..

ANSES deposita $150.224 a familias con 1 hijo por AUH en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento de sus prestaciones para el último mes del año. Este ajuste, determinado por los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), tiene un impacto directo en el bolsillo de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, dos de los programas sociales más importantes del país. En un contexto económico complejo, estos ingresos extras son un alivio fundamental para cubrir gastos de fin de año, útiles escolares y alimentos.

Los nuevos montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar para diciembre 2025

Tras la actualización por inflación, ANSES estableció las siguientes cifras para el mes de diciembre:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Monto total por hijo (sin discapacidad): $122.467 Cobro mensual (80%): $97.974

Monto total por hijo con discapacidad: $398.697 Cobro mensual (80%): $318.957



Tarjeta Alimentar

Este beneficio complementario, que se acredita en la misma fecha que la AUH, varía según la cantidad de hijos: