El Estadio Azteca será nuevamente el escenario del partido inaugural de una Copa del Mundo, tal como ocurrió en 1970 y 1986

La organización del Mundial 2026 avanza con definiciones clave y México será uno de los países protagonistas de esta edición histórica. La distribución de sedes, el calendario inicial y la confirmación de los partidos del Mundial generan expectativa mientras se acerca el torneo que compartirá escenario con Estados Unidos y Canadá.

Partidos del Mundial 2026: formato, sedes y calendario general

La Copa del Mundo ampliará su estructura: contará con 104 encuentros y 48 selecciones, lo que marcará un récord en la historia del torneo. El formato incluirá una fase de grupos conformada por 12 zonas de cuatro equipos. A la siguiente instancia avanzarán los primeros dos de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Una vez completada esta fase, el certamen continuará con rondas eliminatorias desde los Dieciseisavos de Final, una etapa inédita para el campeonato. Este cambio en el sistema de competencia permitirá que más combinados nacionales tengan presencia en el tramo decisivo del evento y aumentará el número total de enfrentamientos programados.

Inauguración del Mundial 2026 en México

Uno de los momentos más esperados del torneo tendrá lugar en el Estadio Azteca. La ceremonia inaugural se realizará el jueves 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México, donde también se disputará el primer encuentro del certamen. De esta manera, el país volverá a ser escenario del inicio de una Copa del Mundo después de las ediciones de 1970 y 1986.

Además del estreno, otras instancias relevantes ya poseen fecha y sede confirmadas. La final se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que el duelo por el tercer puesto tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, ambos en Estados Unidos.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se juegan en México?

México recibirá 13 partidos del Mundial, según confirmó la FIFA. Aunque inicialmente se habían asignado diez encuentros correspondientes a la fase de grupos, se agregaron dos partidos adicionales: uno de Dieciseisavos de Final y otro de Octavos de Final. Las sedes mexicanas -Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey- concentrarán duelos de alto interés, incluidos varios compromisos de la selección local.

México albergará 13 encuentros del Mundial 2026, incluidos duelos de fase de grupos y dos partidos de eliminación directa

El calendario confirmado hasta el momento incluye:

Estadio Azteca (Ciudad de México)

11 de junio: Juego 1 – México vs equipo a confirmar

17 de junio: Juego 24 – equipo a confirmar vs equipo a confirmar

24 de junio: Juego 53 – México vs equipo a confirmar

30 de junio: Juego 79 – equipo a confirmar vs equipo a confirmar

5 de julio: Juego 92 – equipo a confirmar vs equipo a confirmar

Guadalajara

11 de junio: Juego 2 – equipo a confirmar vs equipo a confirmar

18 de junio: Juego 28 – México vs equipo a confirmar

23 de junio: Juego 48 – equipo a confirmar vs equipo a confirmar

26 de junio: Juego 66 – equipo a confirmar vs equipo a confirmar

Monterrey

14 de junio: Juego 12 – equipo a confirmar vs equipo a confirmar

20 de junio: Juego 36 – equipo a confirmar vs equipo a confirmar

24 de junio: Juego 54 – equipo a confirmar vs equipo a confirmar

29 de junio: Juego 75 – equipo a confirmar vs equipo a confirmar

Con esta distribución, el país tendrá presencia sostenida a lo largo del torneo, desde el partido inaugural hasta los cruces eliminatorios.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos?

Estados Unidos concentrará la mayor parte del torneo con 78 encuentros distribuidos en diversas ciudades. Además de albergar la final y el partido por el tercer puesto, será el territorio con más actividad debido a su infraestructura y a la cantidad de estadios habilitados por la organización.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 en Canadá?

Canadá será sede de 13 partidos durante el Mundial 2026, repartidos entre Vancouver y Toronto, y formará parte del mayor despliegue mundialista de la historia. Esos encuentros incluirán choques de fase de grupos y algunos duelos de eliminación directa. Cabe resaltar que en total se jugarán la misma cantidad de encuentros que en México.