Qué edad va a tener Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal.

Cristiano Ronaldo es una leyenda viviente del fútbol. Logró récords muy difíciles de igualar, como ser el goleador histórico de la Champions League con 141 anotaciones. Esto le permitió ser el gran competidor de Lionel Messi durante años por el Balón de Oro, en una rivalidad que marcó la historia del deporte. Y al igual que el argentino, tendrá la oportunidad de disputar su último Mundial en 2026.

CR7 se encuentra en la actualidad en el Al-Nassr, club de Arabia Saudita que lo contrató con el fin de darle mayor visibilidad y fuerza a su liga, con miras a lo que será el mundial que organizará en 2034. Y con Portugal tiene la cuenta pendiente de ganar la Copa del Mundo, título que nunca logró en su historia el equipo de la península ibérica, aunque si logró la proeza de ganar con su selección la Eurocopa 2016 y dos UEFA Nations League (la última con 40 años este 2025).

Cuántos años tendrá Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Para el Mundial 2026 Cristiano Ronaldo tendrá 41 años. El delantero nació el 5 de febrero de 1985 y busca jugar su sexto mundial, para convertirse en el jugador que más veces disputó la Copa del Mundo, record que también puede alcanzar Lionel Messi. El portugués jugó este certamen en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Su mejor actuación hasta el momento fue en el primero, donde alcanzó las semifinales y terminó cuarto. Además, es el único jugador hasta ahpra en marcar goles en cinco mundiales distintos.

Cristiano Ronaldo con la Nations League 2025.

Consultado sobre su participación en la cita mundialista, Cristiano aseguró que "definitivamente" será el último. "Tendré 41 años y creo que será el momento" de retirarse como internacional, dijo en un foro sobre turismo en Arabia Saudita. Ronaldo también habló sobre su retiro como profesional, asegurando que el momento de colgar las botas está cerca: "Seamos honestos, cuando digo pronto, probablemente signifique uno o dos años más".

Los títulos de Cristiano Ronaldo en su carrera

5 Champions League

4 Mundiales de Clubes

3 Supercopas de Europa

3 Premier League

2 Community Shield

2 Carling Cup

2 Serie A

2 Supercopas de Italia

2 Ligas de España

2 Copas del Rey

2 Supercopas de España

1 Eurocopa de naciones

2 UEFA Nations League

1 FA Cup

1 Supercopa de Portugal

1 Coppa de Italia

1 Arab Club Champions Cup

Cómo le fue a Cristiano Ronaldo en los mundiales