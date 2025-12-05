Qué edad va a tener Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi con la Copa del Mundo en 2022.

Lionel Messi es una leyenda interminable. El astro nacido en la ciudad de Rosario vive la última etapa de su carrera en plena vigencia y, por ahora, le esquiva a los fantasmas de un posible retiro. Algo que, de manera inevitable, empezará a resonar cada vez con más fuerza por el paso del tiempo, pero que a fuerza de buenas actuaciones "La Pulga" calla. Esto quedó demostrado en lo que fue su rendimiento general en las últimas Eliminatorias Sudamericanas.

Se acerca el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El evento más importante de todos y al que Messi no quiere faltar, más allá de haber planteado dudas en la previa en torno a encontrarse bien para esa fecha, con el fin de "ser importante". Se trata de la posibilidad de convertirse en el primer jugador en disputar seis mundiales (récord que puede alcanzar también Cristiano Ronaldo). En su carrera, ya jugó el de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Cuántos años tendrá Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi nació en Rosario, Argentina, el 24 de junio de 1987. Por lo tanto, cumplirá 39 años durante el Mundial 2026. El torneo se jugará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, día de la gran final. Ya fueron cinco las veces que el astro argentino festejó su día de nacimiento durante la competencia. Su primer mundial lo disputó con tan solo 18 años (cumplió 19 ese torneo).

Qué dijo Lionel Messi sobre su presencia en el Mundial 2026

El "10" fue consultado en varias oportunidades sobre su presencia en la competencia y su respuesta fue que quiere estar, pero que dependerá de su estado físico. "Obviamente que ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo dentro de la cancha es espectacular. Siempre es un sueño jugar con la selección y más en competiciones oficiales, así que ojalá, Dios quiera que pueda hacerlo otra vez", remarcó.

Lionel Messi con la Copa América 2021, su primer título en la mayor.

En 2025 renovó su vínculo con Inter Miami, equipo con el que decidió jugar la etapa final de su carrera. Su vínculo se extendió hasta fines de 2028. "La verdad que me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami, igual que mi familia. Hoy la marca Inter Miami se ha vuelto muy fuerte no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial también. Creo que el club ha realizado cambios significativos y ha crecido en todos los aspectos: deportivo, institucional y organizativo", consideró Messi al hablar tras su renovación.

Cómo le fue a Lionel Messi en los mundiales