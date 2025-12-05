Sorteo del Mundial: el grupo de Argentina más probable, según la IA

El sorteo del Mundial determinará los rivales de Argentina.

El sorteo del Mundial 2026 está por comenzar y la Selección Argentina conocerá a sus rivales para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el sistema no es tan azaroso como parece. Un análisis con IA, reglas FIFA y cientos de simulaciones revela que la Selección está casi “empujada” hacia un grupo muy específico, moldeado por probabilidades estadísticas más que por el azar.

Las reglas y restricciones que condicionan a Argentina

El Mundial de 48 equipos cambió todo. La nueva arquitectura —sumada al exceso de europeos en casi todos los bombos— crea un patrón que condiciona qué combinaciones son posibles y cuáles no.

En concreto, hay tres factores que condicionan las selecciones que le pueden tocar al equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo:

El bloqueo continental: Todos los equipos tienen restricciones para jugar contra otros de su mismo continente, salvo los de la UEFA que pueden tener un rival más de su conferencia. En el caso de Argentina, no puede cruzarse en el grupo con Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay, ni Brasil (que además es cabeza de serie).

Todos los equipos tienen restricciones para jugar contra otros de su mismo continente, salvo los de la UEFA que pueden tener un rival más de su conferencia. En el caso de Argentina, no puede cruzarse en el grupo con Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay, ni Brasil (que además es cabeza de serie). El efecto encadenado: Como la regla anterior se aplica a todas las selecciones, si a Argentina le toca un equipo africano, asiático, o de la Concacaf, no puede tocarle otro de esa misma confederación.

Como la regla anterior se aplica a todas las selecciones, si a Argentina le toca un equipo africano, asiático, o de la Concacaf, no puede tocarle otro de esa misma confederación. El bloqueo intercontinental: Aún resta conocer algunos de los participantes de los repechajes que se disputarán en marzo. Uno de ellos, el repechaje intercontinental 2, incluye a Bolivia, Surinam, Jamaica y Nueva Caledonia. Para simplificar la posibilidad de un bloqueo, Argentina no puede jugar contra el ganador de esta reválida, ya que coincide en continente con Bolivia.

Los bombos del Mundial 2026.

El grupo que predice la IA para Argentina, por probabilidad

Bombo 2: destino asiático casi asegurado

De acuerdo con el análisis de Gemini, el agente de IA de Google, Argentina tiene muchas chances de enfrentarse a una selección de la AFC, la confederación asiática.

¿Por qué? En principio, Colombia, Uruguay y Ecuador quedan descartados por pertenecer a la Conmebol. Al quitar esos rivales, las opciones son las siguientes:

Rivales asiáticos (AFC): 4 (Japón, Irán, Corea del Sur, Australia).

4 (Japón, Irán, Corea del Sur, Australia). Rivales europeos (UEFA): 3 (Croacia, Suiza, Austria).

3 (Croacia, Suiza, Austria). Rivales africanos (CAF): 2 (Marruecos, Senegal).

Este escenario da un 44% de chances de que el equipo de Lionel Messi juegue con un asiático. La segunda opción es chocar con un europeo fuerte.

Bombo 3: África toma el protagonismo

Si Argentina ya recibió un asiático, se bloquearían otras selecciones AFC. Uzbekistán, Qatar y Arabia Saudita, quedaría descartadas de este modo, lo mismo que Paraguay. Por lo tanto, las opciones son:

Rivales africanos (CAF): 5 (Egipto, Argelia, Túnez, Costa de Marfil, Sudáfrica).

5 (Egipto, Argelia, Túnez, Costa de Marfil, Sudáfrica). Rivales europeos (UEFA): 3 (Noruega, Escocia, Hungría).

3 (Noruega, Escocia, Hungría). Rivales Concacaf: 1 (Panamá).

Y como África domina numéricamente este bombo, la probabilidad sube a más del 55%.

Bombo 4: la trampa europea

Aquí aparece el giro estadístico. El Bombo 4 incluye a los ganadores del repechaje europeo, que quedan bloqueados para aquellos grupos que ya contengan dos equipos de la UEFA.

¿Quién puede absorber al europeo sobrante? Los no europeos: Argentina, Brasil, México, Estados Unidos. Los equipos que le podrían tocar a la Selección Nacional son:

Rivales europeos (Repechajes A, B, C, D): 4 opciones.

4 opciones. Rivales Concacaf: 2 (Curazao, Haití).

2 (Curazao, Haití). Rivales Oceanía: 1 (Nueva Zelanda).

El grupo más probable según IA y reglamento

ARGENTINA

JAPÓN (o Australia/Irán)

(o Australia/Irán) EGIPTO (o Argelia/Costa de Marfil)

(o Argelia/Costa de Marfil) GANADOR REPECHAJE EUROPA

El grupo más probable para Argentina, según las probabilidades de la IA.

La variante sorpresa: el “grupo europeo”

Si en el Bombo 2 aparece un europeo como Suiza, Austria o Croacia, todo cambia. En el Bombo 4 se abren muchísimas posibilidades y podrían tocar dos europeos.

Ejemplo alternativo: