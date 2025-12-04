Sorteo del Mundial 2026: así es el calendario oficial de la Copa del Mundo y cómo se va a jugar

Sorteo del Mundial 2026: así es el calendario oficial de la Copa del Mundo

La FIFA anunció el calendario para el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el que se conocieron tanto las sedes como los días en los que se jugarán los partidos correspondientes a la fase de grupos y desde 16avos de final en adelante en los mata-mata. En la previa del sorteo de la Copa del Mundo que tendrá lugar este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C, todos los detalles de los encuentros. Cabe destacar que el cruce inaugural lo protagonizará la "Tri" -con rival a definir- en el Estadio Azteca el jueves 11 de junio y la final será el domingo 19 de julio en Nueva York.

Por supuesto, la Selección Argentina buscará repetir el logro conseguido en Qatar 2022 en un torneo que será muy diferente a todos los disputados anteriormente. Serán 48 seleccionados de los cuales 42 ya clasificaron y los seis restantes se sabrán una vez que se lleven a cabo los repechajes en marzo del año próximo. Igualmente, tanto estadios como fechas -a falta de horarios- en las cuales rodará la pelota ya fueron publicados por la entidad presidida por Gianni Infantino.

Fechas y sedes del calendario para la fase de grupos

Jueves, 11 de junio 2026 Partido 1 – Grupo A (México #1) - Estadio Ciudad de México

Viernes, 12 de junio 2026 Partido 3 – Grupo B (Canadá #1) - Toronto Stadium

Sábado, 13 de junio 2026 Partido 5 – Grupo C - Boston Stadium

Domingo, 14 de junio 2026 Partido 9 – Grupo E - Philadelphia Stadium

Partido 12 – Grupo F - Estadio Monterrey Lunes, 15 de junio 2026 Partido 13 – Grupo H - Miami Stadium

Partido 16 – Grupo G - Seattle Stadium Martes, 16 de junio 2026 Partido 17 – Grupo I - New York New Jersey Stadium

Partido 18 – Grupo I - Boston Stadium Martes, 16 de junio 2026 Partido 19 – Grupo J - Kansas City Stadium

Partido 20 – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium Miércoles, 17 de junio 2026 Partido 21 – Grupo L - Toronto Stadium

Partido 22 – Grupo L - Dallas Stadium Miércoles, 17 de junio 2026 Partido 23 – Grupo K - Houston Stadium

Partido 24 – Grupo K - Estadio Ciudad de México Jueves, 18 de junio 2026 Partido 25 – Grupo A - Atlanta Stadium

Partido 26 – Grupo B - Los Angeles Stadium Jueves, 18 de junio 2026 Partido 27 – Grupo B (Canadá #2) - BC Place Vancouver

Partido 28 – Grupo A (México #2) - Estadio Guadalajara Viernes, 19 de junio 2026 Partido 29 – Grupo C - Philadelphia Stadium

Partido 30 – Grupo C - Boston Stadium Viernes, 19 de junio 2026 Partido 31 – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Partido 32 – Grupo D (EE.UU. #2) - Seattle Stadium Sábado, 20 de junio 2026 Partido 33 – Grupo E - Toronto Stadium

Partido 34 – Grupo E - Kansas City Stadium Sábado, 20 de junio 2026 Partido 35 – Grupo F - Houston Stadium

Partido 36 – Grupo F - Estadio Monterrey Domingo, 21 de junio 2026 Partido 37 – Grupo H - Miami Stadium

Partido 38 – Grupo H - Atlanta Stadium Domingo, 21 de junio 2026 Partido 39 – Grupo G - Los Angeles Stadium

Partido 40 – Grupo G - BC Place Vancouver Lunes, 22 de junio 2026 Partido 41 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Partido 42 – Grupo I - Philadelphia Stadium Lunes, 22 de junio 2026 Partido 43 – Grupo J - Dallas Stadium

Partido 44 – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium Martes, 23 de junio 2026 Partido 45 – Grupo L - Boston Stadium

Partido 46 – Grupo L - Toronto Stadium Martes, 23 de junio 2026 Partido 47 – Grupo K - Houston Stadium

Partido 48 – Grupo K - Estadio Guadalajara Miércoles, 24 de junio 2026 Partido 49 – Grupo C - Miami Stadium

Partido 50 – Grupo C - Atlanta Stadium Miércoles, 24 de junio 2026 Partido 51 – Grupo B (Canadá #3) - BC Place Vancouver

Partido 52 – Grupo B - Seattle Stadium Miércoles, 24 de junio 2026 Partido 53 – Grupo A (México #3) - Estadio Ciudad de México

Partido 54 – Grupo A - Estadio Monterrey Jueves, 25 de junio 2026 Partido 55 – Grupo E - Philadelphia Stadium

Partido 56 – Grupo E - New York New Jersey Stadium Jueves, 25 de junio 2026 Partido 57 – Grupo F - Dallas Stadium

Partido 58 – Grupo F - Kansas City Stadium Jueves, 25 de junio 2026 Partido 59 – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium

Partido 60 – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium Viernes, 26 de junio 2026 Partido 61 – Grupo I - Boston Stadium

Partido 62 – Grupo I - Toronto Stadium Viernes, 26 de junio 2026 Partido 63 – Grupo G - Seattle Stadium

Partido 64 – Grupo G - BC Place Vancouver Viernes, 26 de junio 2026 Partido 65 – Grupo H - Houston Stadium

Partido 66 – Grupo H - Estadio Guadalajara Sábado, 27 de junio 2026 Partido 67 – Grupo L - New York New Jersey Stadium

Partido 68 – Grupo L - Philadelphia Stadium Sábado, 27 de junio 2026 Partido 69 – Grupo J - Kansas City Stadium

Partido 70 – Grupo J - Dallas Stadium Sábado, 27 de junio 2026 Partido 71 – Grupo K - Miami Stadium

El calendario para 16avos de final del Mundial

Domingo, 28 de junio 2026 Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey Lunes, 29 de junio 2026 Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium

Martes, 30 de junio 2026 Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium

Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium Martes, 30 de junio 2026 Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026 Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium

Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium Miércoles, 1 de julio 2026 Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium

Jueves, 2 de julio 2026 Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium Jueves, 2 de julio 2026 Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026 Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium

Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium Viernes, 3 de julio 2026 Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium

Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium Viernes, 3 de julio 2026 Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium

El calendario para octavos de final del Mundial

Sábado, 4 de julio 2026 Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

Domingo, 5 de julio 2026 Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium

Lunes, 6 de julio 2026 Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium

Martes, 7 de julio 2026 Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

El calendario para cuartos de final del Mundial

Jueves, 9 de julio 2026 Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium

Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium Sábado, 11 de julio 2026 Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

El calendario para las semifinales del Mundial

Martes, 14 de julio 2026 Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Cuándo y dónde se juega el duelo por el tercer puesto del Mundial

Sábado, 18 de julio 2026 Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

Cuándo y dónde se juega la final del Mundial