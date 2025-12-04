Sorteo del Mundial 2026: así es el calendario oficial de la Copa del Mundo y cómo se va a jugar

La FIFA anunció el calendario para el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el que se conocieron tanto las sedes como los días en los que se jugarán los partidos correspondientes a la fase de grupos y desde 16avos de final en adelante en los mata-mata. En la previa del sorteo de la Copa del Mundo que tendrá lugar este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C, todos los detalles de los encuentros. Cabe destacar que el cruce inaugural lo protagonizará la "Tri" -con rival a definir- en el Estadio Azteca el jueves 11 de junio y la final será el domingo 19 de julio en Nueva York.
Por supuesto, la Selección Argentina buscará repetir el logro conseguido en Qatar 2022 en un torneo que será muy diferente a todos los disputados anteriormente. Serán 48 seleccionados de los cuales 42 ya clasificaron y los seis restantes se sabrán una vez que se lleven a cabo los repechajes en marzo del año próximo. Igualmente, tanto estadios como fechas -a falta de horarios- en las cuales rodará la pelota ya fueron publicados por la entidad presidida por Gianni Infantino.
Fechas y sedes del calendario para la fase de grupos
- Jueves, 11 de junio 2026 Partido 1 – Grupo A (México #1) - Estadio Ciudad de México
- Jueves, 11 de junio 2026 Partido 2 – Grupo A - Estadio Guadalajara
- Viernes, 12 de junio 2026 Partido 3 – Grupo B (Canadá #1) - Toronto Stadium
- Viernes, 12 de junio 2026 Partido 4 – Grupo D (EE.UU. #1) - Los Angeles Stadium
- Sábado, 13 de junio 2026 Partido 5 – Grupo C - Boston Stadium
- Sábado, 13 de junio 2026 Partido 6 – Grupo D - BC Place Vancouver
- Sábado, 13 de junio 2026 Partido 7 – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- Sábado, 13 de junio 2026 Partido 8 – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
- Domingo, 14 de junio 2026 Partido 9 – Grupo E - Philadelphia Stadium
- Domingo, 14 de junio 2026 Partido 10 – Grupo E - Houston Stadium
- Domingo, 14 de junio 2026 Partido 11 – Grupo F - Dallas Stadium
- Domingo, 14 de junio 2026 Partido 12 – Grupo F - Estadio Monterrey
- Lunes, 15 de junio 2026 Partido 13 – Grupo H - Miami Stadium
- Lunes, 15 de junio 2026 Partido 14 – Grupo H - Atlanta Stadium
- Lunes, 15 de junio 2026 Partido 15 – Grupo G - Los Angeles Stadium
- Lunes, 15 de junio 2026 Partido 16 – Grupo G - Seattle Stadium
- Martes, 16 de junio 2026 Partido 17 – Grupo I - New York New Jersey Stadium
- Martes, 16 de junio 2026 Partido 18 – Grupo I - Boston Stadium
- Martes, 16 de junio 2026 Partido 19 – Grupo J - Kansas City Stadium
- Martes, 16 de junio 2026 Partido 20 – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
- Miércoles, 17 de junio 2026 Partido 21 – Grupo L - Toronto Stadium
- Miércoles, 17 de junio 2026 Partido 22 – Grupo L - Dallas Stadium
- Miércoles, 17 de junio 2026 Partido 23 – Grupo K - Houston Stadium
- Miércoles, 17 de junio 2026 Partido 24 – Grupo K - Estadio Ciudad de México
- Jueves, 18 de junio 2026 Partido 25 – Grupo A - Atlanta Stadium
- Jueves, 18 de junio 2026 Partido 26 – Grupo B - Los Angeles Stadium
- Jueves, 18 de junio 2026 Partido 27 – Grupo B (Canadá #2) - BC Place Vancouver
- Jueves, 18 de junio 2026 Partido 28 – Grupo A (México #2) - Estadio Guadalajara
- Viernes, 19 de junio 2026 Partido 29 – Grupo C - Philadelphia Stadium
- Viernes, 19 de junio 2026 Partido 30 – Grupo C - Boston Stadium
- Viernes, 19 de junio 2026 Partido 31 – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
- Viernes, 19 de junio 2026 Partido 32 – Grupo D (EE.UU. #2) - Seattle Stadium
- Sábado, 20 de junio 2026 Partido 33 – Grupo E - Toronto Stadium
- Sábado, 20 de junio 2026 Partido 34 – Grupo E - Kansas City Stadium
- Sábado, 20 de junio 2026 Partido 35 – Grupo F - Houston Stadium
- Sábado, 20 de junio 2026 Partido 36 – Grupo F - Estadio Monterrey
- Domingo, 21 de junio 2026 Partido 37 – Grupo H - Miami Stadium
- Domingo, 21 de junio 2026 Partido 38 – Grupo H - Atlanta Stadium
- Domingo, 21 de junio 2026 Partido 39 – Grupo G - Los Angeles Stadium
- Domingo, 21 de junio 2026 Partido 40 – Grupo G - BC Place Vancouver
- Lunes, 22 de junio 2026 Partido 41 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- Lunes, 22 de junio 2026 Partido 42 – Grupo I - Philadelphia Stadium
- Lunes, 22 de junio 2026 Partido 43 – Grupo J - Dallas Stadium
- Lunes, 22 de junio 2026 Partido 44 – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
- Martes, 23 de junio 2026 Partido 45 – Grupo L - Boston Stadium
- Martes, 23 de junio 2026 Partido 46 – Grupo L - Toronto Stadium
- Martes, 23 de junio 2026 Partido 47 – Grupo K - Houston Stadium
- Martes, 23 de junio 2026 Partido 48 – Grupo K - Estadio Guadalajara
- Miércoles, 24 de junio 2026 Partido 49 – Grupo C - Miami Stadium
- Miércoles, 24 de junio 2026 Partido 50 – Grupo C - Atlanta Stadium
- Miércoles, 24 de junio 2026 Partido 51 – Grupo B (Canadá #3) - BC Place Vancouver
- Miércoles, 24 de junio 2026 Partido 52 – Grupo B - Seattle Stadium
- Miércoles, 24 de junio 2026 Partido 53 – Grupo A (México #3) - Estadio Ciudad de México
- Miércoles, 24 de junio 2026 Partido 54 – Grupo A - Estadio Monterrey
- Jueves, 25 de junio 2026 Partido 55 – Grupo E - Philadelphia Stadium
- Jueves, 25 de junio 2026 Partido 56 – Grupo E - New York New Jersey Stadium
- Jueves, 25 de junio 2026 Partido 57 – Grupo F - Dallas Stadium
- Jueves, 25 de junio 2026 Partido 58 – Grupo F - Kansas City Stadium
- Jueves, 25 de junio 2026 Partido 59 – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium
- Jueves, 25 de junio 2026 Partido 60 – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
- Viernes, 26 de junio 2026 Partido 61 – Grupo I - Boston Stadium
- Viernes, 26 de junio 2026 Partido 62 – Grupo I - Toronto Stadium
- Viernes, 26 de junio 2026 Partido 63 – Grupo G - Seattle Stadium
- Viernes, 26 de junio 2026 Partido 64 – Grupo G - BC Place Vancouver
- Viernes, 26 de junio 2026 Partido 65 – Grupo H - Houston Stadium
- Viernes, 26 de junio 2026 Partido 66 – Grupo H - Estadio Guadalajara
- Sábado, 27 de junio 2026 Partido 67 – Grupo L - New York New Jersey Stadium
- Sábado, 27 de junio 2026 Partido 68 – Grupo L - Philadelphia Stadium
- Sábado, 27 de junio 2026 Partido 69 – Grupo J - Kansas City Stadium
- Sábado, 27 de junio 2026 Partido 70 – Grupo J - Dallas Stadium
- Sábado, 27 de junio 2026 Partido 71 – Grupo K - Miami Stadium
- Sábado, 27 de junio 2026 Partido 72 – Grupo K - Atlanta Stadium
El calendario para 16avos de final del Mundial
- Domingo, 28 de junio 2026 Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium
- Lunes, 29 de junio 2026 Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium
- Lunes, 29 de junio 2026 Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey
- Lunes, 29 de junio 2026 Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium
- Martes, 30 de junio 2026 Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
- Martes, 30 de junio 2026 Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium
- Martes, 30 de junio 2026 Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México
- Miércoles, 1 de julio 2026 Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
- Miércoles, 1 de julio 2026 Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium
- Miércoles, 1 de julio 2026 Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium
- Jueves, 2 de julio 2026 Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium
- Jueves, 2 de julio 2026 Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium
- Jueves, 2 de julio 2026 Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver
- Viernes, 3 de julio 2026 Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium
- Viernes, 3 de julio 2026 Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium
- Viernes, 3 de julio 2026 Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium
El calendario para octavos de final del Mundial
- Sábado, 4 de julio 2026 Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
- Sábado, 4 de julio 2026 Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium
- Domingo, 5 de julio 2026 Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium
- Domingo, 5 de julio 2026 Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México
- Lunes, 6 de julio 2026 Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium
- Lunes, 6 de julio 2026 Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium
- Martes, 7 de julio 2026 Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium
- Martes, 7 de julio 2026 Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver
El calendario para cuartos de final del Mundial
- Jueves, 9 de julio 2026 Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium
- Viernes, 10 de julio 2026 Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium
- Sábado, 11 de julio 2026 Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium
- Sábado, 11 de julio 2026 Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium
El calendario para las semifinales del Mundial
- Martes, 14 de julio 2026 Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium
- Miércoles, 15 de julio 2026 Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
Cuándo y dónde se juega el duelo por el tercer puesto del Mundial
- Sábado, 18 de julio 2026 Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium
Cuándo y dónde se juega la final del Mundial
- Domingo, 19 de julio 2026 Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium