La SIDE, en llamas: triunfó Caputo, los calzones de Neiffert y Auguadra perdido en la Casa Rosada

"Me voy a poner una fábrica de calzones", gritaba y anunciaba entre risas Sergio Neiffert algunos días atrás antes de entrar al despacho de Santiago Caputo, según relataron testigos del hecho a El Destape. El destino del titular de la SIDE ya estaba sellado: lo iban a echar.

Neiffert hacía referencia a una crónica periodística del portal ElDiarioAr que narraba cómo enviados de Caputo fueron una noche a pedirle la renuncia a su casa y el jefe de los espías protagonizó un escándalo en paños menores.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Enfrentado con el asesor presidencial, el titular de la Secretaría de Inteligencia intentó pegarse en el último tiempo al entorno de Karina Milei para ganar unos meses en el cargo ante los rumores de la avanzada de la hermana de Javier Milei en sectores que comanda Caputo. Pero fracasó.

Fue uno de los mejores amigos de su padre, el fallecido escribano Claudio Caputo. La relación laboral entre Neiffert y el hijo de su amigo duró poco: apenas más de un año. Acusaciones cruzadas, filtraciones y un profundo desgaste dio por terminado el vínculo entre ambos.

Ausencias y presencias en Rosada

Llamó la atención este martes la ausencia de Santiago Caputo en el Salón Blanco de la Casa Rosada para el acto de asunción de Alejandra Monteoliva. Es un tipo de eventos donde el asesor suele asomar. Quien estuvo fue Neiffert, quien le ofreció una placa a Patricia Bullrich por su despedida como ministra de Seguridad.

Además, el martes pasado se lo vio pululando por la Casa Rosada a un desconocido del que solo se le conoce una foto. Estaba perdido por el edificio. No encontraba la salida. Había salido recién del despacho de Karina Milei. Tuvieron que ayudarlo para salir hacia la puerta de Balcarce 50. Se trataba de Cristian Auguadra.

El cambio en la SIDE

La puja entre Karina y Caputo duró poco para designar a su sucesor. La decisión se tomó rápidamente. Y el martes la hermana terminó de validar a Auguadra, el nuevo titular de la SIDE. El asesor retuvo así su lugar de poder en la casa de los espías.

Es que Auguadra fue el contador del padre, Claudio Caputo. El contador de la familia. Y Caputo, otra vez, elige a alguien del entorno de su papá para conducir la SIDE.

Auguadra ya era el director de Asuntos Internos de la Secretaría de Inteligencia. Ahora subió al máximo lugar: será el Señor 5. Karina Milei le dejó así a Caputo su sitio de poder en esa área.

Hubo rumores previos sobre el sucesor de Neiffert. Sonaron varios candidatos. Miguel Ángel Toma, titular de la SIDE durante la presidencia de Eduardo Duhalde; Diego Kravetz, hoy el Señor 8 (Número 2) de la SIDE, que fue vetado por Patricia Bullrich para ese lugar; Santiago Viola, abogado apoderado de La Libertad Avanza y de buena relación con los Menem; y hasta Cristian Ritondo, que no quería agarrar ese fierro caliente.

Caputo redondeó así un martes favorable. Logró que su alfil, Agustín Romo, siga como jefe del bloque de diputados de LLA de la legislatura bonaerense. Y además que su archienemigo, Sebastián Pareja, no lidere el bloque de diputados nacionales libertarios en el Congreso Nacional.