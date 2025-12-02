Makintach sumó una nueva denuncia después del juicio de Maradona

Julieta Makintach volvió a estar en el ojo de la tormenta. La ex jueza destituida durante un reciente jury fue denunciada nuevamente ante la Justicia. En esta ocasión, la acusación la hizo el abogado Hugo López Carribero, a raíz de un juicio realizado a mitad del 2024 donde la ex magistrada habría usado el celular durante las jornadas judiciales.

En el escrito presentado, el letrado sostiene que en el juicio oral y público contra Alejandro Daniel Krywdik, Makintach, condenado por abuso sexual, tuvo "conductas inapropiadas para su rol". Además, señaló que "incumplió su función jurisdiccional" utilizando su teléfono móvil en diferentes audiencias.

Carribero la acusó de un claro "mal desempeño" e indicó que se comportó de manera errada con testigos: "Durante el desarrollo del testimonio de las personas que fueran ofrecidas como testigo de la defensa, Makintach tuvo actitudes inapropiadas, de parcialidad manifiesta, de carácter irregular, y de falta de respeto hacia los testigo".

En este sentido, el delito por el que fue acusada es concretamente el de " incumplimiento de deberes y prevaricato". El abogado explicó que la ex jueza "no escuchó los dichos de los testigos ni incluso los de él como abogado de la familia de la víctima".

La causa está a cargo de la fiscal Karina Bianchi y del juez de Garantías, Orlando Díaz.

La destitución de Julieta Makintach

Durante el juicio anulado por la muerte de Diego Armando Maradona, se descubrió que Makintach, jueza a cargo del Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de San Isidro, estaba haciendo un documental llamado "Justicia Divina" sobre su rol como magistrada.

Tras seis audiencias supervisadas por Hilda Kogan, jueza de la Suprema Corte Bonaerense, el Jurado de Enjuiciamiento decidió destituirla como magistrada de los Tribunales de San Isidro. Además, quedó inhabilitada de forma perpetua para asumir cualquier cargo en el ámbito judicial.