Una histórica fábrica de camiones cerró su producción.

Luego de 75 años, Mercedes-Benz dejó de producir camiones y buses en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, la histórica fábrica de Virrey del Pino (La Matanza), en la zona suroeste del Gran Buenos Aires.

El motivo es la división de vehículos livianos y pesados que realizó la empresa a nivel mundial en el 2021 y que en Argentina se demoró cuatro años en mudar la fabricación de los vehículos para transporte de cargas y pasajeros.

La firma desde hace cuatro años quedó dividida en Mercedes-Benz Group AG para autos y Vans, y Daimler Truck AG para la división de vehículos pesados. Por este motivo, el país siguió con la misma directiva y este lunes finalizó de manera oficial la actividad de vehículos pesados en la planta de Virrey del Pino.

En 2023 comenzó a construirse en Zárate la nueva fábrica de Mercedes-Benz Camiones y Buses. Está ubicada cerca del puerto y desde el año pasado funciona como Centro Logístico de Autopartes y Repuestos y será inaugurada el año que viene.

Para esta operación, la compañía realizó una inversión total de USD 110 millones en los últimos tres años. Allí inicialmente se producirán los modelos de camiones Accelo y Atego, los chasis de buses OH y OF, y la línea de repuestos REMAN. La planta está instalada sobre la Ruta Nacional 9, una de las principales vías de conexión con el interior. Esto permite ahorrar tiempo y recursos.

Un nuevo capítulo de Mercedes-Benz en Argentina

"Con el traslado de nuestras operaciones a Zárate, estamos escribiendo un nuevo capítulo en el futuro de Mercedes-Benz Camiones y Buses en Argentina. Este nuevo centro industrial nos permitirá producir con mayor eficiencia y tecnología", destacó Raúl Barcesat, CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

En esa línea, agregó: "Nos guía nuestro propósito de acompañar a todos los que mantienen el mundo en movimiento. Nuestra ambición es construir la mejor empresa de camiones y buses y continuar liderando el mercado argentino".

En tanto, por su parte, el CEO de la división en América Latina, Denis Güven, remarcó que la empresa tiene "una exitosa historia que nos enorgullece en Argentina, el primer país en recibir a Mercedes-Benz fuera de Alemania" y prometió que "esto es sólo el comienzo". "En esta planta, produciremos camiones y chasis de buses de alta calidad, y seguiremos ofreciendo los mejores vehículos pesados y servicios en los que confían nuestros clientes sudamericanos", subrayó.