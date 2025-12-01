Confirman que el cuerpo hallado era de Xiomara Portillo: su exnovio es el principal sospechoso del femicidio

La Policía de Formosa confirmó que el cuerpo hallado este miércoles en el Barrio Procrear pertenece a Xiomara Portillo, la adolescente de 16 años que fue vista por última vez el jueves pasado. La resolución de la causa se produjo en horas de la mañana, cuando un vecino llamó al 911 en la capital provincial.

Efectivos de la Delegación UR-1 Lote 111 llegaron al lugar y encontraron una bolsa de arpillera de gran tamaño. Al operativo también se sumaron agentes de Delitos Complejos y de Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales. Tras las tareas periciales, el juez Picabea ordenó el traslado del cuerpo a la morgue del Poder Judicial para la autopsia.

Ya que no se pudo tomar las huellas pertinentes, el resultado del autopsia que arrojo la identidad de la víctima y se confirmó que se trataba de Xiomara Portillo, según información publicada por Prensa Libre.

La causa avanza bajo la hipótesis de un femicidio, mientras continúan las pericias y declaraciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades. Las autoridades judiciales y policiales mantienen bajo reserva varios aspectos de la investigación, que sigue en pleno desarrollo.

La reconstrucción de las últimas horas y la línea investigativa

Los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido que realizó la adolescente antes de su desaparición. Según los datos reunidos, Xiomara había estado en la casa de su exnovio hasta aproximadamente las 4.30 de la madrugada del jueves.

Para regresar a su domicilio, ubicado en la manzana 77 del barrio Virgen del Rosario, habría solicitado un servicio de transporte en moto mediante una aplicación. Sin embargo, nunca llegó a su hogar y ahí es cuando la familia realizó la denuncia a la policía.

Educar en Igualdad 2025

Formosa volvió a ratificar su compromiso con la Educación Sexual Integral y la prevención de las violencias de género a través de la Jornada Provincial “Educar en Igualdad 2025”, que tuvo lugar este martes 25 de noviembre en el auditorio del Instituto Pedagógico Provincial (IPP) “Justicia Social”. La actividad fue organizada por la Dirección de Planeamiento Educativo, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación, y reunió a instituciones de todos los niveles y modalidades del sistema educativo formoseño.

La referente provincial del Programa de Educación Sexual Integral (ESI), Rosa Agüero, explicó en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) que la jornada constituye un espacio de síntesis y puesta en común del trabajo que las escuelas realizan durante todo el año. “Es una jornada que se realiza una vez al año, en donde se socializan todas las experiencias que durante todo el año hacen las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades. Se resume en una jornada provincial en donde las recibimos para que puedan contar sus experiencias de cómo trabajan”, señaló.