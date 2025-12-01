El nombre más popular de Argentina: el clásico que estuvo de moda por 40 años

Elegir el nombre de un bebé una decisión muy importante, ya que formará parte central de su identidad. Durante generaciones en Argentina se popularizó un nombre compuesto para hombres: Juan Carlos. Si bien no parece muy moderno, es un nombre cargado de tradición e historia del país y lideró por años rankings.

Por qué Juan Carlos es el nombre más popular de Argentina

De acuerdo al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) argentino, Juan Carlos es el nombre más popular del país, ya que más de 400.000 lo llevan en su DNI. Se trata del más repetido a nivel nacional teniendo en cuenta nombre de mujer y de varón porque supera ampliamente a otros nombres muy utilizados como María, Valentina y Benjamín.

El nombre de bebé masculino más utilizado es Juan Carlos

Además, se ha posicionado durante más de 40 años como el nombre de hombre más usado en el país, entre los años '50 y los '80. El nombre compuesto fue elegido por encima de otros que resuenan como los más populares como Pedro, Martín, Matías o Lucas y se ha logrado consolidar como un clásico nacional.

En muchos casos se elige porque las familias continúan la tradición de que el primogénito lleve el mismo nombre de su padre, en otros porque hacen referencia a ciertas figuras relevantes del momento como personalidades de la política, el arte y hasta deportistas que han marcado la historia.

¿Qué significa el nombre Juan Carlos?

Juan Carlos es de origen hebreo y germánico, los dos nombres que lo componen son cortos, pero tienen significados poderosos:

Juan : proviene del hebreo y es uno de los más tradicionales del mundo cristiano, significa “Dios es misericordioso”.

: proviene del hebreo y es uno de los más tradicionales del mundo cristiano, significa “Dios es misericordioso”. Carlos: de origen germánico y se considera que su significado es el “hombre libre” o “varón fuerte”, a lo largo de la historia fue utilizado por emperadores, reyes y diferentes líderes mundiales.



Juan Carlos es un nombre compuesto que podría entenderse como “el hombre libre al que Dios ha mostrado misericordia”

En conjunto, el nombre compuesto puede entenderse como “el hombre libre al que Dios ha mostrado misericordia”. Con gran significado, no deja de ser un nombre simple y fácil de recordar.