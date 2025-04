¿Cuáles fueron los nombres de bebé más populares en el 2024?

Qué nombres de bebé fueron los más elegidos en 2024

Al momento de pensar el nombre para un bebé se puede producir todo un discusión entre los padres y las madres, debido a que cada uno tiene sus preferencias. Un ranking elaborado en la Ciudad de Buenos Aires permite observar cuáles fueron las tendencias que más se repitieron a lo largo del 2024 para nombrar a niñas y niños.

En algunos casos, la elección de un nombre se resuelve de manera rápida y sencilla debido a que se trata de algo planeado de antemano. Solo resta esperar que la criatura nazca para colocárselo. Mientras que en otras situaciones, la selección puede demandar una charla más que compleja para determinar quién impone su voluntad.

"¿Ustedes saben por qué les pusieron su nombre sus padres? A mí por el personaje de un libro", expresó Rideforjacky_, como figura su usuario de X (ex Twitter). "Mi mamá me lo puso porque le gustó el nombre que leyó en la traducción rusa del libro Eugenia Grandet. Igual en ruso es Yevgenia y se pronuncia Yenia. Todavía no leí el libro", agregó. Esto despertó una ola de comentarios donde cada persona mencionó su caso particular y la explicación que les entregaron en sus familias.

Los nombres más elegidos del 2024

De acuerdo a la información que se desprende del Registro del Estado Civil y Capacidad que pertenece a la Secretaría del Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires es posible determinar los nombres para niños y niñas que se repitieron a lo largo del 2024. Los resultados exponen la presencia de elecciones que se encuentran dentro de lo tradicional y bastante alejadas de la innovación.

En el caso de las nenas, se usaron Olivia, Sofía, Emma, Emilia, Isabella, Catalina, Delfina, Martina, Alma y Valentina. En lo que respecta a la tercera opción podría señalarse como algo especial por la presencia de la doble consonante, pero es una tendencia que se viene repitiendo de gran manera en los últimos años. Mientras que en los nenes se repitieron bastante los nombres Mateo, Felipe, Benjamín, Enzo, Bautista, Bruno, Liam, Joaquín, Noah y Benicio.

Detalles a considerar a la hora de poner un nombre

Al momento de pensar un nombre para un recién nacido, hay que considerar una serie de normas que el Registro Civil de la Argentina establece y que no permite aplicar porque considera que las elecciones no son válidas para denominar a una persona.