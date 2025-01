¿Qué es un parto energético y por qué no se recomienda que las mujeres lo repliquen?

Cómo es un parto energético.

Los avances de la tecnología permiten que se reduzcan los riesgos que una mujer puede llegar a afrontar al momento de dar a luz un bebé, debido a que los hospitales cuentan con equipos complejos y personal capacitado para llevar a cabo la tarea a la perfección. Aunque hay técnicas alternativas que buscan salirse del modelo tradicional, como es el caso del parto energético.

Hay una serie de cuidados que los profesionales de la salud aplican al momento de llevar a cabo un parto, y es por ello que la concurrencia a un hospital es la manera más segura de afrontar este ciclo de la vida. Sin embargo, hay creencias que invitan a repensar la llegada de un hijo y deciden que sea de una forma más natural. Una que permita un mayor contacto con la naturaleza.

"Ahora está de moda el parto energético", expresó Lamayaquehabla, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El video compartido en redes sociales muestra cómo un grupo de personas hace un hueco en la tierra, una mujer embarazada se acuesta dentro y comienza a ser cubierta con los sedimentos que habían sido removidos.

"¿Alguna vez has querido volver a tu raíz? En esta terapia ancestral podrás enterrarte en la tierra para liberar energías estancadas y experimentar un parto energético profundo. Además de conectar con tus raíces femeninas, sanar memorias y reconocerte como hija de la Pacha mama", expresa la mujer que grabó el video. Esto provocó una serie de comentarios que pusieron en duda la efectividad del proceso.

"Me dio claustrofobia. Esto no puede ser normal", expresó una mujer. "En la playa uno se puede enterar con la arena y es gratis", agregó un hombre. "Nos hemos alejado tanto de la naturaleza que no entendemos que la tierra nos cura. Los que tengan duda, pónganse una piedra de río en algún malestar que tengan en el cuerpo y sentirán alguna reacción", señaló un tercero, que generó más polémica.

