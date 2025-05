Escándalo en el acto de cierre de La Libertad Avanza: "Nos pagan, nos dan $25.000"

La previa del acto de cierre de campaña del candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, estuvo cargada de escándalos. Personas que estaban con remeras violetas partidarias de LLA denunciaron que les habían prometido un pago de $25.000 por asistir, pero que no se lo cumplieron.

Además, otro hombre que tenía puesta la remera violeta partidaria en el acto dijo a TN que había sido contratado para hacer seguridad, pero tampoco se le pagó; lo que sí dijo que ocurrió fue que la organización del evento le retuvo su documento de identidad.

"Nos quieren dar 20 lucas. Vinimos acá por 25, vinimos a hacer el viaje y ahora dicen que nos quieren dar 20 lucas. 10 encima nos querían dar. Están re volados estos", dijo un hombre visiblemente enojado. "Están re volados. ¿Por qué nos quieren dar 20 lucas?", insistió, en la declaración en la que aseguró que su denuncia era contra "la gente de Milei".

Luego, otra persona apareció en la transmisión de TN y expresó: "Nos quisieron pagar 10.000 pesos y ahora nos dijeron que nos van a pagar 20.000 pesos. Tienen plata pero no nos quieren pagar, ese es el tema". "Vine voluntariamente, pero tienen que cumplir con su palabra", agregó.

"Nos retuvieron los documentos"

"Nos trajeron acá a perder tiempo. Nos ofrecieron algo, plata, y no nos quieren pagar. Nos retuvieron los documentos, que nos los dieron recién", denunció otro hombre que no tenía puesta la remera violeta, sino que la tenía en una de sus manos. "Nos trajeron por $25.000, nos hacen pasar y nos dicen que no nos van a pagar", explicó, antes de aclarar que eran "de seguridad" y concluir: "Se lavaron las manos".

Otro hombre, también visiblemente enojado, denunció el mismo modus operandi de la organización del acto de cierre de campaña de Manuel Adorni para las elecciones para la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires del próximo 18 de mayo, desdobladas de las nacionales, que se realizarán el domingo 26 de octubre en todo el país. "Me tengo que volver a casa. Nos prometieron $25.000, después $20.000", señaló el hombre justo antes de que irrumpieran efectivos de la Policía Federal.