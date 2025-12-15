"Héroe" que desarmó a atacante en Sídney se recupera en hospital, mientras llegan donaciones

Consecuencias del tiroteo en Bondi Beach, Sídney

Las donaciones para un hombre de Sídney que arrebató un arma a un atacante durante un tiroteo masivo en Bondi Beach superan ya los 1,1 millones de dólares australianos (744.000 dólares), mientras se recupera en el hospital tras ser operado de las heridas de bala que recibió.

Ahmed al Ahmed, de 43 años, musulmán y padre de dos hijos, se escondió detrás de los autos aparcados antes de abalanzarse sobre uno de los pistoleros por la espalda, arrebatarle el rifle y derribarlo al suelo.

"Lo que hemos visto en las últimas 24 horas ha sido lo peor de la humanidad en un acto terrorista. Pero también hemos visto un ejemplo de lo mejor de la humanidad en Ahmed Al Ahmed corriendo hacia el peligro, poniendo en riesgo su propia vida", afirmó el primer ministro, Anthony Albanese, a la cadena estatal ABC News.

Un segundo agresor le disparó dos veces, según Albanese. La familia de Ahmed dijo que fue alcanzado en la mano y el brazo.

La policía australiana informó el lunes de que un padre de 50 años y su hijo de 24 perpetraron el ataque en una celebración judía el domingo por la tarde, matando a 15 personas en el peor tiroteo masivo que sufre el país en casi 30 años.

El padre de Ahmed, Mohamed Fateh al Ahmed, dijo a ABC News en una entrevista que su hijo es un ciudadano australiano que vendía frutas y verduras.

"Mi hijo es un héroe. Sirvió en la policía, tiene la pasión de defender a la gente", comentó. "Cuando vio a la gente tendida en el suelo y la sangre, rápidamente su conciencia le empujó a atacar a uno de los terroristas y quitarle el arma".

Jozay Alkanji, primo de Ahmed, dijo que había sido sometido a una cirugía inicial y que podría necesitar más.

Una campaña de GoFundMe creada para Ahmed recaudó más de 1,1 millones de dólares australianos en un solo día. El multimillonario gestor de fondos de cobertura Bill Ackman fue el mayor donante, con una contribución de 99.999 dólares australianos, al tiempo que compartió la recaudación de fondos en su cuenta en la red social X.

(1 dólar = 1,5047 dólares australianos)

(Escrito por Praveen Menon; editado en español por Carlos Serrano)