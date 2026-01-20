Una gloria de River Plate salió a bancar a Marcelo Gallardo y apuntó contra los jugadores: "Respuesta"

Quién es la gloria de River que salió a defender a Marcelo Gallardo en su segundo ciclo como DT de River.

River Plate finalizó su pretemporada de cara al comienzo de un nuevo torneo del fútbol argentino con dos victorias en partidos amistosos ante Millonarios de Colombia y Peñarol (partido que ganó en la tanda de penales después de igualar sin goles). En la previa del enfrentamiento con el 'Carbonero', ambos clubes homenajearon a Antonio Alzamendi, histórico delantero uruguayo con paso en ambas instituciones, quien habló sobre el presente del cuadro de Núñez y defendió al entrenador Marcelo Gallardo: "Le brindé mi total apoyo en este momento", expresó.

"Le dije que el fútbol tiene esas cosas: cuando se gana todo sos Dios yo cuando no se dan los resultados, sos el Diablo", relató "Hormiga" de su charla con el DT; en 2025, River no obtuvo ningún título y mostró una paupérrima imagen futbolística. Ahora, tras una limpieza en el plantel y la llegada de algunos refuerzos prometedores, tendrá como principal objetivo revertir la imagen mostrada el año pasado. "Él ya lo sabe. Y no va a aflojar. Me parece un chico bárbaro. Y se merece que las cosas le salgan bien otra vez. Pero en un club como River en el que la exigencia es máxima, la respuesta tiene que venir de los jugadores también…", agregó Alzamendi, advirtiendo a los futbolistas.

Cómo fue el homenaje a Antonio Alzamendi en la previa de River vs. Peñarol

"La verdad que sí. Sigo muy emocionado. Yo había pedido simplemente una entrada para ver el partido, y el presidente Ruglio de Peñarol me dijo: ´No, no, no: no solo va a haber un partido, sino que te vamos a hacer un homenaje´. Luego se sumó River y para mí fue algo formidable. Todo el entorno, la gente y encontrarme con gente muy querida como el Enzo", contó Alzamendi; el exatacante vistió la camiseta de Peñarol en 1985 y la de River entre 1986 y 1988.

Quién es Antonio Alzamendi, autor de uno de los goles más importantes en la historia de River

La "Hormiga” surgió en el fútbol de su país, pasó por clubes grandes como Nacional y Peñarol antes de consolidarse en el plano internacional. En la Argentina también dejó su huella en Independiente, pero fue en River Plate donde alcanzó el punto más alto de su trayectoria, integrando uno de los equipos más emblemáticos de la historia del club a mediados de los años 80.

Su importancia en el "Millonario" es directamente proporcional a los logros obtenidos en esa etapa: Alzamendi fue una pieza clave del equipo campeón de la Copa Libertadores 1986 y quedó para siempre en la memoria del hincha por convertir el gol que le dio al conjunto de Núñez la Copa Intercontinental frente al Steaua Bucarest en Tokio, el título más prestigioso a nivel clubes. Ese tanto, sumado a su aporte en el campeonato local y a su estilo combativo, lo transformaron en un símbolo de una era dorada para el club.

Alzamendi vence la resistencia de Dumitru Stingaciu: con este gol, el 'Millonario' se consagró campeón del mundo por primera y única vez en su historia.

Cuándo debuta River en el Torneo Apertura 2026 y cuál es su fixture completo

River debutará como visitante ante Barracas Central el sábado 24 de enero a las 17:00 en el Estadio Claudio Tapia. El calendario confirmado de River para el Apertura 2026 es el siguiente:

Fecha 1 - Barracas Central vs. River - Sábado 24 de enero, 17hs.

Fecha 2 - River vs. Gimnasia (LP) - Miércoles 28 de enero, 20hs.

Fecha 3 - Rosario Central vs. River - Domingo 1 de febrero, 21:30hs

Fecha 4 - River vs. Tigre - Sabado 7 de febrero, 20hs.

Fecha 5 - Argentinos Juniors vs. River - Jueves 12 de febrero, 21hs.

Fecha 6 - Vélez vs. River (interzonal) - Domingo 22 de febrero, 18:30hs.

Fecha 7 - River vs. Banfield - Semana del 25 de febrero.

Fecha 8 - Independiente Rivadavia vs. River - Fin de semana del 1 de marzo.

Fecha 9 - River vs. Atlético Tucumán - Fin de semana del 8 de marzo.

Fecha 10 - Huracán vs. River - Semana del 11 de marzo.

Fecha 11 - River vs. Sarmiento - Fin de semana del 15 de marzo.

Fecha 12 - Estudiantes de Río Cuarto vs. River - Fin de semana del 22 de marzo.

Fecha 13 - River vs. Belgrano - Fin de semana del 5 de abril.

Fecha 14 - Racing vs. River - Fin de semana del 12 de abril.

Fecha 15 - River vs. Boca (interzonal) - Fin de semana del 19 de abril.

Fecha 16 - River vs. Aldosivi - Fin de semana del 26 de abril.

Los horarios y fechas exactas de las jornadas restantes se irán confirmando semana a semana según lo disponga la AFA y los derechos de transmisión.