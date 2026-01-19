Le gusta a Marcelo Gallardo: River preguntó por un delantero "top" en Brasil

River necesita un delantero para generarle competencia interna a Driussi

El segundo partido amistoso de la pretemporada de River expone que tuvo grandes problemas para generar situaciones de goles y que Sebastián Driussi todavía no reúne las condiciones necesarias para ser el delantero titular que los hinchas esperan ver en la competencia oficial. Mientras que desde Brasil llegan novedades de que se habría registrado un sondeo por un atacante top que Marcelo Gallardo buscó sumar en otras oportunidades al plantel del "Millonario".

Si se revisa la composición del plantel, es posible apreciar que Miguel Borja se marchó en condición de libre, Bautista Dadín fue dado a préstamo por 12 meses y que Agustín Ruberto recién está regresando de una lesión en los ligamentos cruzados, que lo tuvo toda la temporada 2025 sin actividad formal. Esto deja a Sebastián Driussi como el único atacante de área neto. Mientras que Facundo Colidio y Maximiliano Salas son acompañantes para una sinfónica que no logra afinar su puntería.

Desde Botafogo se mostraron abiertos a escuchar una propuesta formal

"A pedido de Marcelo Gallardo, River realizó un sondeo a Botafogo por la situación de Joaquín Correa. Aún no hay una oferta formal, pero desde Brasil están dispuestos a escuchar condiciones", expresó el medio Globo. No es la primera vez que el nombre del atacante aparece en el radar. Hay que recordar que, antes de quedar libre del Inter de Italia, se barajó de gran manera la posibilidad de que sea presentado como refuerzo. Sin embargo, el delantero optó por sumar minutos en la liga de Brasil. De acuerdo con el valor de mercado que figura en Transfermarkt, el atacante argentino tiene un precio de 3 millones de euros. Una cifra más que aceptable para la economía del "Millonario", pero lo complicado será negociar el salario que podría romper de gran manera con los contratos de productividad que Stefano Di Carlo pretende aplicar desde que fue elegido como presidente.

Por otro lado, es necesario señalar que el mercado de pases del fútbol argentino se extendió una semana más y bajará su persiana el próximo martes 27 de enero a las 20 horas. Aunque hay chances de seguir incorporando porque el club que venda o preste un jugador al exterior va a recibir un permiso especial para negociar la llegada de una nueva cara.

Además, es necesario destacar la diferencia entre consultar condiciones y ofertas de manera formal. Lo que River acaba de hacer con Joaquín Correa es conocer sus pretensiones deportivas como económicas y bajo qué cláusulas en Botafogo están abiertos a considerar su salida en el vigente mercado. Puede que el paso de los días arroje nuevas novedades o que la operación se vaya cocinando de forma silenciosa para que los costos de la misma no se disparen.