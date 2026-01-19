Fixture de River en el Torneo Apertura 2026: rivales, fechas y Superclásico

River Plate ya tiene definido su calendario para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El Millonario buscará clasificar entre los ocho mejores de su grupo para avanzar a la fase de playoffs, en lo que buscará ser un reinicio de ciclo para Marcelo Gallardo, tras el mal cierre en el 2025.

En este artículo te contamos el fixture completo de River en el Apertura 2026, cuándo debuta, contra quién juega y cuándo se disputará el Superclásico ante Boca.

River en la Zona B del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional dividió el Torneo Apertura 2026 en dos zonas de 15 equipos cada una. River quedó ubicado en la Zona B junto a Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata, Rosario Central, Tigre, Argentinos Juniors, Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, Gimnasia de Jujuy, Aldosivi, Estudiantes de Río Cuarto, Racing, Sarmiento, Huracán y Belgrano.

El torneo constará de 16 fechas en su fase regular. Durante esta etapa, River enfrentará a todos los equipos de su zona, más un partido interzonal ante Vélez (Fecha 6) y el superclásico ante Boca, que pertenece a la Zona A. Los ocho mejores de cada zona clasificarán a los playoffs. El Apertura 2026 arrancará el fin de semana del 24 y 25 de enero, y la fase de grupos finalizará el fin de semana del 26 de abril. Las localías serán las mismas que en 2025.

El partido más esperado del calendario de River será el Superclásico ante Boca, programado para el domingo 19 de abril por la Fecha 15 del torneo. El Millonario visitará La Bombonera en uno de los encuentros más importantes del año, tanto por la rivalidad histórica como por su peso en la clasificación a playoffs. El 2026 será un año particular para el Millonario, al no haber clasificado a la Copa Libertadores. El equipo tendrá que jugar la Copa Sudamericana, pero sino poder descuidar el torneo local, ya que el gran objetivo es regresar al máximo certamen sudamericano el año que viene.

Fixture completo de River en el Apertura 2026

River debutará como visitante ante Barracas Central el sábado 24 de enero a las 17:00 en el Estadio Claudio Tapia. El calendario confirmado de River para el Apertura 2026 es el siguiente:

Fecha 1 - Barracas Central vs. River - Sábado 24 de enero, 17hs.

Fecha 2 - River vs. Gimnasia (LP) - Miércoles 28 de enero, 20hs.

Fecha 3 - Rosario Central vs. River - Domingo 1 de febrero, 21:30hs

Fecha 4 - River vs. Tigre - Sabado 7 de febrero, 20hs.

Fecha 5 - Argentinos Juniors vs. River - Jueves 12 de febrero, 21hs.

Fecha 6 - Vélez vs. River (interzonal) - Domingo 22 de febrero, 18:30hs.

Fecha 7 - River vs. Banfield - Semana del 25 de febrero.

Fecha 8 - Independiente Rivadavia vs. River - Fin de semana del 1 de marzo.

Fecha 9 - River vs. Atlético Tucumán - Fin de semana del 8 de marzo.

Fecha 10 - Huracán vs. River - Semana del 11 de marzo.

Fecha 11 - River vs. Sarmiento - Fin de semana del 15 de marzo.

Fecha 12 - Estudiantes de Río Cuarto vs. River - Fin de semana del 22 de marzo.

Fecha 13 - River vs. Belgrano - Fin de semana del 5 de abril.

Fecha 14 - Racing vs. River - Fin de semana del 12 de abril.

Fecha 15 - River vs. Boca (interzonal) - Fin de semana del 19 de abril.

Fecha 16 - River vs. Aldosivi - Fin de semana del 26 de abril.

Los horarios y fechas exactas de las jornadas restantes se irán confirmando semana a semana según lo disponga la AFA y los derechos de transmisión.