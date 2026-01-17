Salió campeón en el fútbol argentino, está a un paso de irse a Brasil y sueña con jugar en River: "Ojalá"

Salió campeón en el fútbol argentino, está a un paso de irse y sueña con River

Mientras está en los planes de un importante equipo de Brasil, trascendió que una figura del fútbol argentino que viene de gritar campeón hace pocas semanas se ilusiona con la chance de jugar en el River Plate de Marcelo Gallardo. Se trata de Edwuin Cetré, futbolista de Estudiantes de La Plata cuyo representante rompió el silencio hace pocas horas. En recientes declaraciones, Giancarlo Uda dejó en claro este deseo del extremo colombiano clave en el equipo de Eduardo Domínguez.

En diálogo con el ciclo No Tan Distintos de Picado TV, el mánager del jugador le respondió al periodista Sebastián Srur acerca de esta posibilidad y le abrió la puerta a una posible negociación con el "Millonario". Desde Núñez todavía no hubo una oferta por él, pero Stéfano Di Carlo y compañía ya recibieron el mensaje y podrían avanzar antes de que cierre el libro de pases. Como no podía ser de otra manera, las palabras de su agente no tardaron en explotar en las redes y alertaron a todo el "Pincha" en medio de las negociaciones con Athletico Paranaense.

Cetré se ilusiona con River: las declaraciones de su representante

"Por las conversaciones que hemos tenido siempre, es uno de sus sueños. Él vive demasiado agradecido a Estudiantes de La Plata porque le dio todo al club y le dieron todo. Si en algún momento él pensaba cambiar a un equipo de Buenos Aires siempre me dijo que ojalá fuera River Plate", aseguró el representante en la mencionada entrevista. A su vez, también reveló que al extremo "le encantaba, pero tengo que confesar que de Núñez no llegó ningún mensaje todavía".

De esta manera, dejó abierta una puerta para que el "Millonario" negocie por él en este mercado de pases mientras desde la dirigencia todavía no cerraron más refuerzos. Hasta el momento, a una semana del comienzo del Torneo Apertura 2025 llegaron Fausto Vera, Aníbal Moreno y el uruguayo Matías Viña, por lo que se esperan más nombres nuevos en Núñez. El colombiano surgió como posibilidad, aunque en el medio de las charlas del "Pincha" con el equipo que recientemente volvió al Brasileirao.

Edwuin Cetré sueña con jugar en el River de Gallardo

Los números de Cetré en su carrera

Clubes : Rocha de Uruguay, Santos Laguna de México, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín de Colombia y Estudiantes de La Plata.

: Rocha de Uruguay, Santos Laguna de México, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín de Colombia y Estudiantes de La Plata. Partidos jugados : 349.

: 349. Goles : 57.

: 57. Asistencias : 31.

: 31. Títulos: Liga MX 2018 con el Santos Laguna; Superliga de Colombia 2020 con Junior de Barranquilla; Copa de la Liga Profesional 2024, Trofeo de Campeones 2024 y 2025 y Torneo Clausura 2025 con Estudiantes de La Plata.

