Adiós River: lo blindó en 100 millones de dólares, es una de la promesas y ahora se va

River Plate tomó una decisión clave en el mercado de pases: dejó ir a una de las mayores promesas del club tras blindarlo por 100 millones.

El mercado de pases de River Plate no da tregua y sigue ofreciendo movimientos que marcan el pulso del proyecto de Marcelo Gallardo. Mientras la dirigencia trabaja en refuerzos en el ataque con nombres de peso, el club de Núñez tomó una determinación estratégica con una de sus mayores promesas. Se trata de Bautista Dadín, delantero de 19 años blindado con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, que jugará la próxima temporada en otro club del fútbol argentino.

El atacante surgido de las divisiones juveniles del "Millonario", que tuvo una gran recorrido en las inferiores del club, continuará su carrera en Independiente Rivadavia de Mendoza. La operación se cerró a préstamo por un año, con una opción de compra elevada, cuyo monto no fue revelado oficialmente.

La cesión se enmarca en la política del club de permitir que los juveniles con proyección sumen minutos en Primera División cuando el contexto del plantel principal reduce sus oportunidades inmediatas. En Núñez entienden que el rodaje competitivo será clave para su crecimiento futbolístico.

El contexto que empujó la salida de Dadín de River

La salida de Miguel Borja dejó un hueco importante en el puesto de centrodelantero, una posición considerada prioritaria por el cuerpo técnico de Gallardo para la temporada 2026. Sin embargo, lejos de apostar únicamente por juveniles, la "Banda" decidió salir al mercado de pases en busca de atacantes por las bandas.

Ese escenario modificó el panorama para jugadores jóvenes como Dadín. A pesar de que tuvo participación en Primera, el regreso de Agustín Ruberto y la intención de sumar refuerzos ofensivos redujeron sus chances de continuidad inmediata. Incluso, el delantero no fue convocado para realizar la pretemporada, una señal clara de que su espacio iba a ser limitado en el corto plazo.

Durante 2025, Dadín tuvo un recorrido que lo posicionó como una de las promesas más interesantes del club. Fue una de las figuras de la Reserva dirigida por Marcelo Escudero, lo que le permitió dar el salto al plantel profesional.

Su estreno en la Primera División se produjo en el Torneo Clausura 2025, en un contexto marcado por varias ausencias en el ataque: la lesión de Sebastián Driussi, la salida de Borja y la prolongada inactividad de Ruberto. En total, acumuló 115 minutos en cuatro partidos, incluido su estreno frente a Godoy Cruz. Además, integró la delegación que viajó al Mundial de Clubes, aunque no llegó a sumar minutos en cancha.

Independiente Rivadavia, una vidriera clave en Primera

El destino elegido no es menor. Independiente Rivadavia atraviesa un momento histórico: tras consagrarse en la Copa Argentina, el conjunto mendocino disputará la Copa Libertadores, lo que representa una vidriera de alto impacto para el joven delantero.

Antes de definirse por la Lepra mendocina, Sarmiento de Junín también había mostrado interés formal por el atacante. Sin embargo, el proyecto deportivo y la posibilidad de competir en torneos internacionales inclinaron la balanza. En River confían en que el préstamo le permitirá a Dadín ganar continuidad, roce y experiencia en un contexto de exigencia, para luego regresar con mayores herramientas al club.

La cesión de Dadín no es un paso atrás, sino una apuesta a largo plazo. River Plate lo blindó, lo protege y ahora busca que crezca en la elite del fútbol argentino. En Núñez confían en que, tras este paso, la joya volverá más madura para pelear su lugar en el equipo de Gallardo.