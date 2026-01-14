Los refuerzos en River que fueron confirmados hasta el momento en enero 2026

Marcelo Gallardo sigue esperando más refuerzos.

River Plate va en busca de reforzar su plantel con vistas a lo que será el comienzo de la próxima temporada. El conjunto de Marcelo Gallardo quiere dejar lo que fue un mal 2025 en lo deportivo, donde no consiguió ningún título. Y sin el objetivo de la Copa Libertadores a corto plazo, este año el Millonario apunta a la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el torneo Apertura en el primer semestre.

Y en las últimas semanas de diciembre, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo ya comenzó a moverse para traer jugadores en algunos puestos importantes, donde el equipo necesitaba. Y más después de las salidas de algunos futbolistas importantes, con historia importante en el club, como son los casos de Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco y el "Pity" Martínez.

Qué jugadores llegaron a River hasta ahora

Fausto Vera (Atlético Mineiro).

Aníbal Moreno (Palmeiras).

Matías Viña (Flamengo).

Refuerzos y regreso

Hasta el momento, River cerró la incorporación de tres refuerzos. Se trata de dos mediocampistas y un defensor para darle más variantes en lugares claves para el equipo. En la mitad de la cancha, el Millonario buscaba tener algún jugador más, además de Juan Portillo, un cinco de corte que no anduvo bien por el momento. Y en el lateral izquierdo, Viña permitiría usar a Marcos Acuña de volante por izquierda.

Matías Viña, el último en llegar.

Además, volvió al club Ezequiel Centurión, quien empezará su tercera etapa en River. El arquero de 28 años, campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia donde pasó los últimos 18 meses. También volvió Tomás Galván, mediocampista que estaba a préstamo en Vélez Sarsfield y aparece como otra opción de recambio.

Los apuntados por la dirigencia de River

El Millonario cerró hasta el momento tres refuerzos, pero no pudo sumar ningún nombre más en enero por fuera de la llegada del uruguayo Viña de Flamengo. A último momento se cayó el pase de Maher Carrizo. Cuando había acuerdo con Vélez para comprar el 50% de su ficha por 6.5 millones de dólares, el Fortín cambió las condiciones y eso habría hecho caer el pase.

A eso se suma la caída del pase de Santino Andino. El delantero de Godoy Cruz apareció desde un primer momento como una prioridad para Marcelo Gallardo. Y si bien ya había un acuerdo con el club mendocino, finalmente optó por irse a jugar al fútbol griego, para vestir la camiseta del Panathinaikos, la nueva oportunidad de su carrera.