River no se rinde e insiste por 3 refuerzos que quiere Marcelo Gallardo

River no se rinde: las tres caras nuevas que quiere Gallardo si o si en el plantel

River Plate sigue activo en el mercado de pases de la mano de Marcelo Gallardo y quiere seguir sumando refuerzos después de incorporar a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, además del regreso de Tomás Galván. El "Millonario" tiene en carpeta a tres futbolistas por los que ya realizó las gestiones correspondientes pero todavía no hubo acuerdo. Lo cierto es que la flamante dirigencia de Stéfano Di Carlo no bajó los brazos y avanzará por ellos en las próximas horas.

El conjunto de Núñez que jugará los torneos locales y la Copa Sudamericana no pudo cerrar a Santino Andino - el surgido de Godoy Cruz que seguirá su carrera en el Panathinaikos de Grecia-, como tampoco a Maher Carrizo de Vélez Sarsfield. Sin embargo, continúa en carrera para tratar de contratar a Gianluca Prestianni, quien es parte del Benfica de Portugal. Al margen de que ya lo intentó, las mencionadas negociaciones caídas obligaron a los directivos a ir de nuevo por él y por otro extremo, además de un experimentado futbolista cuyo nombre no deja de retumbar en las paredes del Monumental.

River no se rinde por Prestianni, Villa y Romaña

El joven de 19 años nacido en Ciudadela con pasado en el "Fortín" está en la mira del "Muñeco" desde hace tiempo y Di Carlo ya hizo un intento para su arribo a préstamo. Ante la negativa del equipo portugués, en Núñez desistieron pero volvieron a la carga en las últimas horas con una oferta para comprar el 50% del pase. Claro que, el club que tiene a Jose Mourinho como DT tomó la decisión de no transferirlo, lo que rompería por completo con la ilusión de River por traerlo en este mercado de pases.

Otro jugador por el que el "Millonario" negocia desde hace semanas es el colombiano Jhohan Romaña. El defensor de San Lorenzo que continúa siendo parte del plantel de Damián Ayude es uno de los deseos del entrenador, pero todavía sus ofrecimientos no convencen en Boedo. En el caso del zaguero, la "Banda" también pretende abonar la mitad de su ficha por una cifra cercana a los 2 millones y medio de dólares, mientras que el "Ciclón" piden 5 millones por el 80% del pase.

River no se rinde y va por Gianluca Prestianni

La novela de Villa con River también sigue en pie

Desde el inicio del mercado de pases en nuestro país, el delantero colombiano que cuenta con una condena por violencia de género contra su ex pareja por la que recibió una pena de dos años de prisión no efectiva, está en el radar "Millonario". Su buena relación con Juan Fernando Quintero y el pedido del técnico podrían derivar en su arribo, pero aún no hay acuerdo. De hecho, Independiente Rivadavia de Mendoza pretendía 12 millones de dólares y ahora bajaron su precio a la mitad. Esto último, sumado a las ganas del delantero de vestir la Banda -como adelantaron en TyC Sports- sería determinante para la negociación.

El mercado de pases de River en enero del 2026

Altas

Matías Viña (Flamengo).

Tomás Galván (vuelve de Vélez y será tenido en cuenta).

Fausto Vera (Atlético Mineiro).

Aníbal Moreno (Palmeiras).

Ezequiel Centurión (vuelve de Independiente Rivadavia de Mendoza).

Gonzalo Trindade (vuelve de Central Córdoba).

Oswaldo Valencia (vuelve de Cúcuta Deportivo).

Alexis González (vuelve de Audax Italiano).

Bajas

Enzo Pérez (libre a Argentinos Juniors).

Milton Casco (libre a Atlético Nacional de Colombia).

Ignacio Fernández (libre a Gimnasia).

Gonzalo Martínez (libre).

Miguel Borja (libre a Cruz Azul).

Federico Gattoni (vuelve a Sevilla).

Sebastián Boselli (al Getafe de España).

Daniel Zabala (vuelve a préstamo a Huracán).

Tomás Castro Ponce (vuelve a préstamo a Almagro).

Tomás Nasif (a préstamo a Platense).

David Martínez (préstamo a Defensa y Justicia).

Tobías Leiva (préstamo a Estudiantes de Río Cuarto).

Tiago Serrago (volvió de Aldosivi y préstamo a Tigre).

Elián Giménez (vuelve a préstamo a Sarmiento de Junín).

Franco Alfonso (se va a Olimpia de Paraguay).

Ulises Giménez y Bautista Dadín podrían seguir a préstamo en Sarmiento de Junín.

Interesan