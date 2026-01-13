Desesperado último intento de River por Diablito Echeverri: el pedido de Gallardo

River Plate vuelve a moverse en el mercado de pases: Gallardo impulsa un intento contrarreloj por Claudio “Diablito” Echeverri.

Sin margen tras no cerrar las principales opciones que manejaba, River Plate decidió volver sobre un nombre que siempre estuvo en el radar de Marcelo Gallardo. El "Millonario" insistirá por Claudio “Diablito” Echeverri, quien aún no fue presentado oficialmente en Girona de España pero que deberá realizar una negociación contrarreloj para cerrarlo como refuerzo en el mercado de pases.

El mercado de pases no viene siendo sencillo para el elenco de Núñez. Luego de que se cayeran los pases de Maher Carrizo y Santino Andino, la dirigencia decidió reabrir un expediente conocido: el del chaqueño. El mediapunta de 20 años es un viejo deseo de Gallardo, que considera prioritaria su llegada para potenciar el frente ofensivo del equipo.

La situación contractual del futbolista abre una pequeña ventana de oportunidad. Echeverri no seguirá en Manchester City y su futuro inmediato parecía resuelto en Europa, pero algunos detalles administrativos mantienen la operación en pausa y alimentan la ilusión en Núñez.

El pedido expreso de Marcelo Gallardo por el Diablito Echeverri en River

Según informó el periodista Silvio Chattas en TyC Sports, el interés de River no es improvisado. Gallardo pidió de manera explícita que se intente una nueva gestión para traer al "Diablito" a préstamo hasta diciembre de 2026. El DT entiende que su perfil encaja a la perfección con la idea futbolística que busca consolidar en esta etapa.

No es la primera vez que el entrenador impulsa su llegada. De hecho, el nombre de Echeverri estuvo sobre la mesa en mercados anteriores, aunque siempre aparecieron obstáculos que frustraron el regreso. A fines de 2025, una vez concluido el Torneo Clausura, River ya había intentado repatriar a Echeverri. En ese momento, el jugador estaba cerca de rescindir su vínculo con Bayer Leverkusen, lo que parecía allanar el camino.

Sin embargo, Manchester City, dueño de sus derechos, rechazó la propuesta. La postura del club inglés fue clara: pretendía que el mediapunta continuara su carrera en Europa para sumar rodaje en ligas competitivas. Esa decisión terminó por desactivar la negociación.

Girona, el destino europeo que aún no se cerró y que River quiere aprovechar

Tras la negativa del City, el chaqueño viajó a España para incorporarse a Girona, equipo que pelea en la zona baja de la tabla de LaLiga. Desde finales de diciembre se sabe que el argentino será jugador del conjunto catalán, pero su presentación oficial todavía no se concretó.

El motivo es administrativo: Girona tiene cubierto el cupo de extranjeros y necesita concretar una venta para poder inscribirlo. Todo indica que la salida de Jhon Solís rumbo a Tigres de México destrabaría la situación, aunque mientras tanto el futbolista ya se entrena con el plantel.

La demora en el anuncio oficial es leída en Núñez como una chance inesperada. En River consideran que, mientras el pase no esté cerrado formalmente, existe margen para insistir y presentar una alternativa que seduzca tanto al jugador como al Manchester City.

La idea sería un préstamo por una temporada, que le permita al talentoso enganche sumar continuidad y a Gallardo contar con un refuerzo creativo sin realizar una inversión definitiva en este mercado de pases.

El Diablito, presente pero en silencio

Echeverri, presente en cancha del Girona, a la espera de ser presenatdo oficialmente.

El último domingo, Girona venció 1 a 0 a Osasuna como local y Echeverri estuvo presente en la tribuna del estadio Montilivi. Con gorra y perfil bajo, el Diablito alentó a sus futuros compañeros, una imagen que reflejó su situación actual: integrado al grupo, pero todavía sin confirmación oficial.

Hoy, el conjunto catalán ocupa el puesto 13 de la tabla y apunta a meterse en zona de clasificación a competiciones internacionales, un contexto que también juega en la decisión final sobre el futuro del argentino.