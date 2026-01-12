Brilló en Europa, ganó siete títulos en River y anunció su retiro del fútbol a los 37 años

Un delantero que fue figura en el fútbol argentino anunció este lunes su retiro como profesional a los 37 años: se trata de Matías Suárez, exjugador de Belgrano de Córdoba y River Plate, quien tomó la decisión después de seis meses de inactividad. El nacido en La Falda, provincia de Córdoba, confirmó la información para el medio El Doce mientras se encontraba en el Anfiteatro José Hernández para presenciar la tercera noche del Festival de Jesús María. "Estoy pensando en el retiro de mi carrera, tengo la cabeza en otras cosas", expresó.

"Cuesta decirlo porque estuve muy ligado, toda la vida jugué al fútbol. Cuesta decirlo, pero creo que ya he tomado la decisión", agregó 'Oreja', que justificó su determinación por el cansancio físico y mental de una extensa trayectoria y con el fin de "disfrutar de otras cosas". Incluso se refirió a los motivos por los que rechazó el ofrecimiento de Racing de Córdoba, club de la Primera Nacional, para sumarlo al plantel de cara a la próxima temporada: "Les dije que no, no me sentía a la altura del club y Racing se merece un buen jugador. Está buscando hacer un buen equipo para ascender y yo no me veía, hace seis meses que estoy parado. Para no faltarle el respeto le dije que no. Súper agradecido a Racing, me hubiera encantado pero ya tengo casi decidido que me voy a retirar", declaró.

Además, Suárez lamentó el hecho de no haberse podido retirar en Belgrano; en 2025, luego de terminar su tercer ciclo con el 'Pirata', fichó por Unión Española de Chile, cuadro con el que apenas disputó ocho partidos. "Me hubiera encantado porque es el club donde yo nací pero por otras situaciones no pude seguir. No fue por mi parte, me hubiera encantado. Ya no viene al caso, ya me fui. La gente piensa muchas cosas que por ahí no son porque soy de hablar poco. Pero sí, me hubiera encantado retirarme en mi club". De esta manera, el atacante deja la actividad con 500 partidos en su haber: a lo largo de su carrera, anotó 122 goles, repartió 102 asistencias y ganó 13 títulos.

La trayectoria de Matías Suárez: de brillar en el ascenso a ser figura en Bélgica y River Plate

Después de formarse en el Club Unión San Vicente, Suárez debutó como profesional con la camiseta de Belgrano de Córdoba en 2006. Tras el descenso del 'Pirata' a la Primera Nacional en esa temporada, el joven delantero se transformó en una pieza importante del equipo y convirtió 11 goles en ese certamen. Sus buenas actuaciones llamaron la atención del Anderletch de Bélgica, que en 2008 lo compró por 1.2 millones de euros. Allí, 'Oreja' se consolidó lentamente en el primer equipo y tuvo su explosión en la campaña 2011-2012 luego de la salida de Romelu Lukaku al Chelsea de Inglaterra; en ese período, se consagró campeón de la liga local en cuatro ocasiones y de la Supercopa de Bélgica en otras tres.

A pesar de su gran paso por Europa, Matías Suárez decidió regresar repentinamente a Argentina después de un hecho trágico: el 22 de marzo de 2016 ocurrieron dos ataques terroristas en Bruselas, capital de Bélgica, que dejaron un saldo de 35 muertos y más de 300 heridos. La sensación de inseguridad que le produjo esta situación provocó que el futbolista tome la decisión de regresar con su familia al país: "Es difícil estar pensando todo el tiempo que puede pasar algo", sentenció en una entrevista.

Así, en julio de 2016 el delantero de 28 años regresó a Belgrano, una segunda etapa que dejó un amargo recuerdo por cómo se produjo su salida. En enero de 2019, Suárez fue anunciado como nuevo refuerzo de River Plate, una decisión que causó polémica por el crítico andar del 'Pirata' en la Superliga; meses después, el cuadro cordobés terminaría descendiendo a la Primera Nacional, y los hinchas calificaron a quien fue su joya como un "traidor".

Por otra parte, la llegada de Matías Suárez al 'Millonario' fue muy positiva: convirtió un gol en la consagración de la Recopa Sudamericana 2019 frente a Athletico Paranaense, y rápidamente se estableció como una garantía de jerarquía en el ataque junto con Lucas Pratto y Rafael Santos Borré. Durante su paso por la institución de Núñez ganó siete trofeos y anotó varios goles importantes. Finalmente, en enero de 2024, bajo las órdenes de Martín Demichelis, el club anunció que no renovaría su contrato.

En su etapa final, Suárez regresó a Belgrano por un tercer ciclo, y en 2025 arribó a Unión Española de Chile, su último paso como jugador profesional. Después de seis meses de inactividad, en los que participó de la Copa Potrero, el atacante de 37 años decidió ponerle un fin a su extensa trayectoria.

Los números de Matías Suárez en su trayectoria profesional

500 partidos disputados.

122 goles.

102 asistencias.

13 títulos: siete con River Plate y seis con el Anderletch de Bélgica.

Los números de Matías Suárez en River