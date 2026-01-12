Listo, se van de Independiente: los dos ex titulares a los que borró Gustavo Quinteros

Los dos jugadores "limpiados" por Quinteros que se van de Independiente en 2026.

El entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, les comunicó a dos jugadores más que están demasiado relegados en su consideración en este arranque del 2026. Además de todas las salidas que ya tuvo el plantel profesional del "Rojo" en este primer mercado de pases del año, todo indica que en breve se marcharán también Diego Tarzia y Pablo Galdames. De hecho, ninguno de los dos formó parte del conjunto que venció por 2-1 a Alianza Lima de Perú en el último amistoso de pretemporada en Montevideo, la capital de Uruguay.

Tanto el extremo juvenil como el experimentado mediocampista de contención chileno son claramente suplentes para el director técnico, por lo que ya les abrieron las puertas de salida a ambos. Ya sea a préstamo, con ventas definitivas o de porcentajes de sus respectivas fichas, el club de Avellaneda anhela desprenderse de ellos cuanto antes en el caso de que lleguen propuestas convincentes.

Independiente quiere desprenderse de Tarzia y Galdames en 2026

Tarzia

El atacante de 22 años fue titular en algún momento con la camiseta del equipo que lo vio nacer, aunque con el transcurrir de los meses bajó el rendimiento, perdió el lugar y acumuló muy pocos minutos sobre el final del 2025. En ese contexto, analiza irse para sumar rodaje en otra institución y ya recibió sondeos de otras entidades del fútbol argentino.

Con velocidad, atrevimiento y desequilibrio en tres cuartos de cancha, al joven le sobran cualidades como para asentarse en la Primera división a nivel nacional. En su posición, el "Rojo" ya cuenta con Santiago Montiel, Lautaro Millán, Matías Abaldo, Ignacio Pussetto y Walter Mazzantti.

Tarzia se marcha de Independiente en el 2026.

Galdames

El volante defensivo chileno de 29 años tuvo buenos pasajes de fútbol de la mano de Julio Vaccari, aunque luego le sucedió algo similar a lo de Tarzia: su rendimiento cayó y quedó demasiado relegado con Quinteros. Con sondeos poco firmes desde San Lorenzo, el ex Vélez Sarsfield podría marcharse rumbo al exterior en las próximas semanas también. De hecho, ya pasó por las ligas de Italia y Brasil en su extensa trayectoria. En su puesto en la cancha, por el momento el DT prefiere a otros integrantes de la plantilla como Iván Marcone, Rodrigo Fernández Cedrés, Federico Mancuello y Felipe Loyola por ejemplo.

Los números de Tarzia en Independiente

63 partidos oficiales.

5 goles.

4 asistencias.

9 amarillas.

Ninguna roja.

Sin títulos obtenidos.

Las estadísticas de Galdames en Independiente