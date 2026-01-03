Inminente venta de Loyola: cuánto recibirá Independiente de Santos

El volante chileno está de jugar con Neymar en esta temporada.

Independiente es un club que necesita vender para conseguir dinero que le permita afrontar el pago de ciertas deudas a pesar de que no se encuentra inhibido. Algo que podría ser posible gracias a las conversaciones que está llevando a cabo con Santos de Brasil por el traspaso de Felipe Loyola.

Se trata de un jugador que desde hace un tiempo se encuentra en la vidriera del equipo de Avellaneda. Pasó por los radares de River y Boca, pero ninguno estuvo a la altura de las exigencias económicas que los directivos del "Rojo" establecían para generar un diálogo fluido. Algo que el conjunto que dispone de los servicios de Neymar podría estar a horas de alcanzar.

Los hinchas reclaman que la cifra de venta es bastante baja al tratarse de un jugador titular

"Independiente solicitó avales para que Santos demuestre que puede pagar a Felipe Loyola. Algo que desde Brasil dicen tener. Seis millones de dólares netos por el 80% del futbolista chileno", expresaron desde Infierno Rojo. El hecho de que la cifra no sea bruta genera cierta disconformidad entre los hinchas, debido a que el monto final de la operación podría llegar a ser mucho menor cuando se descuenten las retenciones correspondientes.

"La negociación se realizaría en tres cuotas", agregan. Otro elemento más que no termina de catalogar a la venta del volante como irresistible. Si bien Independiente va a recibir una importante cantidad de dólares, las condiciones mencionadas no son las mejores, y más por un jugador que tiene asegurado un lugar dentro del once titular. Algo que no sucedió con Kevin Lomónaco que iba a ser vendido en 10 millones, pero el propio defensor rechazó ser transferido al Grupo Pachuca porque no le interesa sumar minutos en el Real Oviedo de España.

Los jugadores que Independiente perdió

Por otro lado, el mercado de pases expone que Independiente dejó que se marcharan varios jugadores, que no serán considerados por Gustavo Quinteros, en calidad de prestados. Esto es producto de que no lograron convencer mientras estuvieron en el plantel o regresan de un paso para nada exitoso en otro club que los obliga a salir de nuevo.

Ignacio Maestro Puch: se fue a Puebla de México por 12 meses y con opción de compra

se fue a Puebla de México por 12 meses y con opción de compra Santiago Salle: se fue a Sarmiento a préstamo por 12 meses y con opción de compra.

se fue a Sarmiento a préstamo por 12 meses y con opción de compra. Diego Segovia: se fue a Deportivo Maldonado y también por 12 meses.

se fue a Deportivo Maldonado y también por 12 meses. Santiago López: se fue a Tigre a préstamo por 12 meses y con capacidad de extender por 6 más.

se fue a Tigre a préstamo por 12 meses y con capacidad de extender por 6 más. Braian Martínez: se fue a Everton de Chile por una temporada.

se fue a Everton de Chile por una temporada. Patricio Ostachuk: se fue a Atlanta por 12 meses pero sin opción de compra.

se fue a Atlanta por 12 meses pero sin opción de compra. Agustín Quiroga: se fue a Central Córdoba por un año pero sin opción de compra.

Por otro lado, Nicolás Vallejo fue vendido al León de México por 875 mil dólares y la cancelación de la deuda de Luciano Cabral de un millón, además Baltasar Barcia continuará en Nacional de Uruguay después de pagarlo 500 mil dólares. En tanto que David Sayago decidió rescindir su contrato para unirse al Real Club Deportivo España de la liga de Honduras.