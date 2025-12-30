Chau Independiente: Quinteros pierde a un titular antes de la pretemporada 2026

Gustavo Quinteros pierde a otro jugador en Independiente, que se irá a jugar a otro equipo del fútbol argentino.

Independiente llegó a un acuerdo en las últimas horas con otro club del fútbol argentino para ceder a préstamo a uno de sus titulares: Federico Vera se convertirá, una vez que terminen de cerrarse todos los detalles de la negociación, en nuevo jugador de Huracán. El lateral derecho de 27 años llegará al 'Globo' por doce meses y con una opción de compra que aún no se determinó. De esta manera, el entrenador Gustavo Quinteros pierde a otro jugador en este mercado de pases, antes del comienzo de la pretemporada.

El ex Unión de Santa Fe había sido una pieza clave del plantel durante el Torneo Apertura bajo las órdenes de Julio Vaccari, certamen en el que el 'Rojo' fue uno de los mejores conjuntos de su zona pero terminó cayendo en semifinales justamente frente al cuadro de Parque Patricios en la tanda de penales. Sin embargo, la llegada de Quinteros durante el Clausura lo relegó en la consideración y llegó a perder el puesto con Leonardo Godoy, hecho que motivó su salida en búsqueda de más rodaje para el año que viene.

A pesar de llegar con altas expectativas desde el 'Tatengue' en agosto de 2024, Vera nunca pudo afianzarse en Independiente y fue resistido por los hinchas. Llegó a disputar 54 encuentros, en los que no anotó goles ni repartió asistencias; además, acumuló once tarjetas amarillas y una expulsión.

Vera llegó en agosto de 2024 al 'Rojo' y disputó 54 partidos: no convirtió goles.

Cómo está hasta ahora el mercado de pases de Independiente

Altas

Ignacio Maestro Puch (vuelve de San Martín SJ).

Santiago López (vuelve de Rosario Central).

Juan Manuel Fedorco (vuelve de Puebla).

Baltasar Barcia (vuelve de Boston River).

Jhonny Quiñónez (vuelve de Barcelona SC).

Joel González (vuelve de Dock Sud).

Kevin López (vuelve de Atlético Tucumán).

Rodrigo Márquez (vuelve de Platense).

Bajas

Axel Poza (volvió de Gimnasia de Mendoza y se fue libre).

Nicolás Vallejo (volvió de Liverpool (U) y fue vendido a León).

Federico Vera (cedido a Huracán)

DT: Gustavo Quinteros (sigue)

Los nombres que suenan en Independiente

Ante la inminente salida de Felipe Loyola, figura junto con Kevin Lomónaco de Independiente, cobra fuerza el nombre de su compatriota de Colo Colo Vicente Pizarro, otro volante mixto que es del gusto de Quinteros, ya que lo dirigió en el pasado. Por su parte, Nicolás Ibáñez (Tigres) y Alexis Cuello (San Lorenzo) son dos nombres que sonaron para la delantera, aunque están lejos en los números. Y en el mediocampo suena como opción Jabes Saralegui, sin lugar en Boca, en tanto que el entrenador recupera a Javier Ruiz, un jugador de las inferiores al que considera una pieza importante para 2026 y que fue repescado de Barracas Central.

Los posibles lugares a cubrir en Independiente por las salidas

La dirigencia del Rojo dejó en claro que busca desprenderse de al menos un futbolista para acomodar las arcas del club, por lo que hay varios futbolistas que se pueden llegar a ir. El primero es Kevin Lomónaco, un defensor que ya contó con una convocatoria a la Selección Argentina y que tuvo un buen 2025, quien fue seguido de cerca por el Grupo Pachuca para llevarlo al Real Oviedo. Pero el jugador prefiere seguir en el Rojo antes que ir a un equipo menor, por lo que espera mejores ofertas.

El caso de Felipe Loyola parece ser más complejo para las expectativas de Quinteros, ya que por él existe un interés concreto del Santos de Brasil y el jugador espera más ofertas. "Tal vez por Loyola es lo más posible en este momento. A mí me gustaría mucho que se queden todos, aunque entiendo perfectamente la necesidad económica del club de vender", afirmó el entrenador, quien de todas formas resaltó la necesidad de buscar reemplazos para quien se vaya.