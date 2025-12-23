Chau Independiente: se confirmó la primera baja para Gustavo Quinteros en el mercado de pases

Se va de Independiente: se confirmó la primera baja para Quinteros

Independiente sufrió su primera baja en el plantel de Gustavo Quinteros de cara al año 2026, por lo que dicho DT no contará con uno de los futbolistas que tenían que volver de sus respectivos préstamos en los últimos días del 2025. Con los torneos locales por delante en la temporada venidera -ya que no logró la clasificación a la Sudamericana o Libertadores-, el "Rojo" ya se mueve en el mercado de pases y la salida del futbolista no tardó en conocerse.

Se trata de Nicolás Vallejo, delantero surgido en el equipo de Avellaneda que hasta hace pocas semanas se desempeñó en Liverpool de Uruguay en el que cumplió un año de cesión. Antes también estuvo en Talleres de Córdoba y regresó al "Rey de Copas" en 2024 donde no tuvo tanto rodaje. Luego de tener un año más que positivo en tierras charrúas, Independiente concretó su venta y seguirá su carrera en un equipo de México.

Nicolás Vallejo, la primera baja en Independiente de cara al 2026

Un detalle no menor con respecto a esta operación es que el "Rojo" necesita vender y el buen nivel de Vallejo en el conjunto uruguayo sirvió para llevar a cabo la negociación con el León de México. Más precisamente con el Grupo Pachuca, que posó sus ojos en él y se puso en contacto con Independiente para cerrarlo. A su vez, hay otros detalles que completan este acuerdo como es el caso de que en Avellaneda ingresarán 300.000 dólares en efectivo y cancelarán la deuda de 1.800.000 que mantenían con el equipo mexicano por el pase de Luciano Cabral. Por otro lado, sumarán un 20% por los derechos de este último pasando a tener el 90% del pase y conservará un 10% de plusvalía por Vallejo por una futura venta desde León.

Por otro lado, el Grupo Pachuca también puso los ojos en Kevin Lomónaco, uno de los futbolistas más valiosos del plantel, y la salida del defensor podría causarle un problema a Gustavo Quinteros de cara al 2026. En un contexto sin competencias internacionales y con la necesidad de equilibrar las cuentas, el "Rey de Copas" enfrenta una decisión clave que puede marcar el rumbo de la temporada. Aunque en el club pretenden retenerlo, el escenario indica que el zaguero podría continuar su carrera fuera del país.

Nicolás Vallejo fue vendido al León de México

Los números de Vallejo en Independiente

Partidos jugados : 39.

: 39. Goles : 4.

: 4. Asistencias: 1.

El fixture de Independiente en el Apertura 2026