Chau Independiente: se confirmó la primera baja para Gustavo Quinteros en el mercado de pases

Independiente sufrió su primera baja en el plantel de Gustavo Quinteros de cara al año 2026, por lo que dicho DT no contará con uno de los futbolistas que tenían que volver de sus respectivos préstamos en los últimos días del 2025. Con los torneos locales por delante en la temporada venidera -ya que no logró la clasificación a la Sudamericana o Libertadores-, el "Rojo" ya se mueve en el mercado de pases y la salida del futbolista no tardó en conocerse.
Se trata de Nicolás Vallejo, delantero surgido en el equipo de Avellaneda que hasta hace pocas semanas se desempeñó en Liverpool de Uruguay en el que cumplió un año de cesión. Antes también estuvo en Talleres de Córdoba y regresó al "Rey de Copas" en 2024 donde no tuvo tanto rodaje. Luego de tener un año más que positivo en tierras charrúas, Independiente concretó su venta y seguirá su carrera en un equipo de México.
Nicolás Vallejo, la primera baja en Independiente de cara al 2026
Un detalle no menor con respecto a esta operación es que el "Rojo" necesita vender y el buen nivel de Vallejo en el conjunto uruguayo sirvió para llevar a cabo la negociación con el León de México. Más precisamente con el Grupo Pachuca, que posó sus ojos en él y se puso en contacto con Independiente para cerrarlo. A su vez, hay otros detalles que completan este acuerdo como es el caso de que en Avellaneda ingresarán 300.000 dólares en efectivo y cancelarán la deuda de 1.800.000 que mantenían con el equipo mexicano por el pase de Luciano Cabral. Por otro lado, sumarán un 20% por los derechos de este último pasando a tener el 90% del pase y conservará un 10% de plusvalía por Vallejo por una futura venta desde León.
Por otro lado, el Grupo Pachuca también puso los ojos en Kevin Lomónaco, uno de los futbolistas más valiosos del plantel, y la salida del defensor podría causarle un problema a Gustavo Quinteros de cara al 2026. En un contexto sin competencias internacionales y con la necesidad de equilibrar las cuentas, el "Rey de Copas" enfrenta una decisión clave que puede marcar el rumbo de la temporada. Aunque en el club pretenden retenerlo, el escenario indica que el zaguero podría continuar su carrera fuera del país.
Los números de Vallejo en Independiente
- Partidos jugados: 39.
- Goles: 4.
- Asistencias: 1.
El fixture de Independiente en el Apertura 2026
- Independiente vs. Estudiantes de La Plata - Fin de semana del 25 de enero.
- Newell's vs. Independiente - Semana del 28 de enero.
- Independiente vs. Vélez - Fin de semana del 1 de febrero.
- Platense vs. Independiente - Fin de semana del 8 de febrero.
- Independiente vs. Lanús - Fin de semana del 15 de febrero.
- Independiente Rivadavia vs. Independiente (interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero.
- Gimnasia de Mendoza vs. Independiente - Semana del 25 de febrero.
- Independiente vs. Central Córdoba - Fin de semana del 1 de marzo.
- San Lorenzo vs. Independiente - Fin de semana del 8 de marzo.
- Independiente vs. Unión - Semana del 11 de marzo.
- Instituto vs. Independiente - Fin de semana del 15 de marzo.
- Independiente vs. Talleres - Fin de semana del 22 de marzo.
- Independiente vs. Racing (interzonal) - Fin de semana del 5 de abril.
- Boca vs. Independiente - Fin de semana del 12 de abril.
- Independiente vs. Defensa y Justicia - Fin de semana del 19 de abril.
- Deportivo Riestra vs. Independiente - Fin de semana del 26 de abril.