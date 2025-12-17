Independiente sufre en el mercado de pases: Quinteros puede quedarse sin una figura

Independiente atraviesa un mercado de pases sensible: un grupo inversor viene por una figura de Gustavo Quinteros.

En Independiente existe preocupación en relación al mercado de pases. El Grupo Pachuca puso los ojos en Kevin Lomónaco, uno de los futbolistas más valiosos del plantel, y la salida del defensor podría causarle un problema a Gustavo Quinteros de cara al 2026. En un contexto sin competencias internacionales y con la necesidad de equilibrar las cuentas, el "Rojo" enfrenta una decisión clave que puede marcar el rumbo de la temporada.

El movimiento comenzó a tomar forma este miércoles, cuando trascendió que el Grupo Pachuca analiza seriamente la compra del pase de Lomónaco. El central, de 23 años, fue una de las figuras del equipo durante la última temporada y hoy aparece como uno de los activos más importantes del club de Avellaneda.

La situación tomó mayor relevancia con la llegada a la Argentina del director deportivo del holding empresario, quien mantendrá una reunión exclusiva con el jugador para tratar de convencerlo del proyecto. Aunque Independiente pretende retenerlo, el escenario indica que el zaguero podría continuar su carrera fuera del país.

Pachuca, Europa y un destino posible

Si bien las conversaciones aún están en una etapa inicial, el plan del grupo es tentar al surgido en Lanús de sumarse a alguno de los clubes bajo su órbita. Además del Pachuca de México, la opción que gana fuerza es Real Oviedo, equipo que lucha en la parte baja de La Liga de España.

El Grupo Pachuca también tiene participación en León (México), Everton de Viña del Mar (Chile) y Atenas de San Carlos (Uruguay), lo que amplía el abanico de alternativas para el defensor con pasado en Red Bull Bragantino.

En caso de obtener el visto bueno del jugador, el siguiente paso será iniciar negociaciones formales con Independiente, con quien el grupo mantiene una relación fluida.

Cuánto pide Independiente por Lomónaco

Desde Avellaneda tienen una postura clara: solo negociarán la salida del defensor por una cifra cercana a los 10 millones de dólares. El monto responde no solo a su rendimiento reciente, sino también a su proyección y edad, factores clave en el mercado actual.

La situación económica del club, por el momento, es relativamente estable. Los salarios están al día y existen algunas deudas por resolver, pero la ausencia de competencia internacional obliga a la dirigencia a considerar ventas estratégicas. En ese contexto, Lomónaco aparece como uno de los jugadores con mayor valor de mercado.

La postura de Gustavo Quinteros

Quinteros ya se expresó públicamente sobre el tema y dejó en claro su deseo: “Quiero que se quede todo el plantel”. Sin embargo, puertas adentro sabe que la decisión no depende exclusivamente de lo deportivo.

El DT ya había solicitado la llegada de un marcador central en este mercado de pases y, si finalmente Lomónaco se va, es probable que vuelva a insistir por otro refuerzo en esa zona. La defensa es una de las líneas que Quinteros considera estructurales para su idea de juego.

La posible salida del exjugador de Tigre no es una más. Se trata de una figura, de un jugador en crecimiento y de una pieza clave para el entrenador. El mercado de pases recién comienza, pero en Avellaneda saben que esta negociación puede definir buena parte del 2025 y más allá.