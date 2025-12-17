Edén Muñoz rompe el molde del regional mexicano en Eden Vol. II.

Desde Los Mochis, Sinaloa, Edén Muñoz forjó una de las trayectorias más sólidas de la música regional mexicana contemporánea, primero como líder y compositor de Calibre 50, con el que marcó historia en Billboard y se consolidó como uno de los principales exponentes del género, y luego como solista, donde no solo reafirmó su identidad musical, sino que ha ampliado sus horizontes creativos.

En 2025 el cantautor estrenó Eden Vol. II, un álbum que no solo extiende el universo sonoro de su proyecto Eden, sino que desafía las fronteras estilísticas del regional mexicano al incorporar salsa, rock y cumbia con una soltura que pocos artistas latinos se atreven a explorar.

“Siempre he tenido esa sensación de explorar otros géneros que también me gustan y traerlos a una reinterpretación de la música mexicana”, dice Muñoz sobre la versatilidad que caracteriza este nuevo volumen.

Eden Vol. II: un disco sin límites

Eden Vol. II, lanzado a principios de diciembre de 2025, se presenta como una fiesta sonora y un recorrido por los ritmos que acompañaron al artista desde su infancia y adolescencia. El álbum no se limita a un solo género, además de los sonidos clásicos del regional mexicano, hay ecos de rock, salsa y cumbia, una decisión que, según Muñoz, nació de “una exploración musical super divertida”, aun cuando reconocer la esencia de cada ritmo requirió reflexión y respeto.

El sencillo principal, Un Montón de Estrellas, es un ejemplo claro de esta apuesta. Se trata de una reinterpretación de una clásica pieza latinoamericana junto al salsero puertorriqueño Víctor Manuelle, que se convierte en un puente entre tradiciones aparentemente distantes. Muñoz comenta que esta colaboración surgió no solo por admiración artística, sino también por una amistad y un sentido de respeto compartido por la música.

“Creo que no me equivoqué cuando lo elegí a él para Un Montón de Estrellas… la gente la está abrazando de una manera muy, muy linda también”, comparte con entusiasmo.

Tras su paso por Calibre 50 y el éxito de álbumes como Edén (2024) y Piedras a la Luna (2025), Edén Muñoz consolidó una carrera en solitario que no solo honra sus raíces, sino que reimagina lo que puede ser la música mexicana en el contexto latino global. Con cada proyecto, busca redefinir su voz sin perder la esencia que lo llevó al éxito inicialmente.