Chau rojo y blanco: el color que será tendencia en la Navidad 2025.

Durante décadas, el rojo y el blanco fueron sinónimos indiscutidos de la estética navideña. Sin embargo, todo indica que la Navidad 2025 marcará un quiebre en esa tradición cromática. De la mano de la inteligencia artificial, que cada vez influye más en las decisiones cotidianas y en la lectura de tendencias globales, un nuevo color se perfila como el gran protagonista de las Fiestas.

Con las celebraciones de fin de año cada vez más cerca, distintos motores de IA comenzaron a analizar datos de consumo, pasarelas, búsquedas y elecciones de estilo en diferentes países. A partir de esa información, la tecnología ya anticipa cómo se vestirá el mundo durante Navidad y Año Nuevo. Y la sorpresa no está tanto en las prendas, sino en la paleta elegida. El clásico binomio rojo y blanco pierde protagonismo frente a tonos más sobrios y elegantes.

Cuál es el color que se usará esta Navidad

Según Gemini, la inteligencia artificial de Google, en 2025 ganarán terreno colores como el terracota, el beige cálido, el verde musgo y el bordó, que se integrarán a los ya tradicionales verde y dorado. Pero entre todas las opciones, hay un tono que se destaca por encima del resto y se posiciona como la gran apuesta para la próxima Navidad: el mostaza.

Definido por la IA como un color “cálido, alegre y con estilo”, el mostaza se impone por su versatilidad. Puede combinarse con negro o blanco para un look más elegante y sobrio, o con tonos vibrantes como fucsia, rojo o azul klein para quienes buscan un resultado más audaz. La recomendación es usarlo en una pieza clave, una remera, una falda o incluso un accesorio, y equilibrarlo con prendas en tonos neutros o complementarios.

El color terracota será uno de los protagonistas esta Navidad.

Después de las Fiestas, el foco se trasladará al verano 2026, que también llega con una paleta definida. Las tendencias apuntan a una convivencia entre colores intensos y tonos suaves como verdes cítricos, azules profundos y lavanda se mezclan con pasteles como rosa suave, durazno, verde claro y celeste.