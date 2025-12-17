Llega la Noche de los Shoppings con descuentos de hasta 50%: cuándo es, horario y bancos con promociones

El próximo martes 23 diciembre se realizará la Noche de los Shoppings y habrá descuentos de hasta el 50% en diferentes centros comerciales del país. Se trata de una oportunidad única para comprar los regalos de último momento de Navidad a precios mucho más bajos.

El evento, organizado por Grupo IRSA - la compañía líder en desarrollos inmobiliarios-, se realizará en 15 shoppings del país que extenderán su horario de cierre hasta las 4 de la madrugada. Además de descuentos, promociones bancarias y ofertas, habrá actividades recreativas infantiles, la oportunidad de sacarse fotos con Papá Noel, espacios de tattoo y glitter, y hasta shows en vivo, como la presentación musical de Topa.

También se realizarán sorteos en cada uno de los shopping y estará la posibilidad de ganarse dos autos 0 KM y otros premios interesantes. "Este evento que ya se convirtió en un hito brindará una programación repleta de experiencias, junto con promociones y oportunidades de compra exclusivas para ese día", señalaron desde la organización.

Qué descuentos y promociones bancarias habrá durante la Noche de los Shopping

Banco Galicia : el 15, 16, 22 y 23 todos los shopping ofrecerán descuentos del 20% y hasta 6 cuotas sin interés para la cartera general de clientes. Para la categoría Éminent habrá descuento del 30%, con 6 cuotas sin interés.

: el 15, 16, 22 y 23 todos los shopping ofrecerán descuentos del 20% y hasta 6 cuotas sin interés para la cartera general de clientes. Para la categoría Éminent habrá descuento del 30%, con 6 cuotas sin interés. ICBC : los días 17 y 18, el banco ofrecerá descuentos en todos los shopping de Grupo IRSA que van desde el 10% (sin tope de reintegro) hasta el 40% (con tope de reintegro) y hasta 6 cuotas sin interés.

: los días 17 y 18, el banco ofrecerá descuentos en todos los shopping de Grupo IRSA que van desde el 10% (sin tope de reintegro) hasta el 40% (con tope de reintegro) y hasta 6 cuotas sin interés. Banco Provincia : del 20 al 23 habrá 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en todos los centros comerciales de AMBA del Grupo IRSA.

: del 20 al 23 habrá 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en todos los centros comerciales de AMBA del Grupo IRSA. Naranja X: los sábados de diciembre en Abasto Shopping y Alto Avellaneda se ofrecerá 30% off (Plan Z) y hasta 3 cuotas sin interés. Por su parte, en los centros comerciales de AMBA y los del interior la entidad ofrecerá del 21 al 24 30% off (Plan Z) y cuotas de hasta 3 o 5 sin interés.

los sábados de diciembre en Abasto Shopping y Alto Avellaneda se ofrecerá 30% off (Plan Z) y hasta 3 cuotas sin interés. Por su parte, en los centros comerciales de AMBA y los del interior la entidad ofrecerá del 21 al 24 30% off (Plan Z) y cuotas de hasta 3 o 5 sin interés. Santander : el especial Súper Miércoles del 17/12 brindará un 10% off en perfumería, librería y joyerías adheridas; un 25% off sin tope de reintegro y hasta 9 cuotas sin interés y un 30% para clientes Select, sin tope y también hasta 9 cuotas sin interés.

: el especial Súper Miércoles del 17/12 brindará un 10% off en perfumería, librería y joyerías adheridas; un 25% off sin tope de reintegro y hasta 9 cuotas sin interés y un 30% para clientes Select, sin tope y también hasta 9 cuotas sin interés. BBVA : del 18 al 24 de diciembre, habrá 20% de reintegro y hasta 6 cuotas pagando desde la App BBVA con tarjetas de crédito, escaneando QR MODO. Con un tope de reintegro de $40.000 por usuario, los clientes que cobran haberes acceden a un 10% de reintegro adicional.

: del 18 al 24 de diciembre, habrá 20% de reintegro y hasta 6 cuotas pagando desde la App BBVA con tarjetas de crédito, escaneando QR MODO. Con un tope de reintegro de $40.000 por usuario, los clientes que cobran haberes acceden a un 10% de reintegro adicional. MODO: desde el 15 al 24 ofrece un 10% de descuento adicional a las promos de los bancos adheridos, y el 19 y 20 habrá un 20% de descuento.

Habrá muchísimos descuentos para comprar los últimos regalos de Navidad

Uno por uno: cuáles son los shoppings que participan

Abasto Shopping Alcorta Shopping Alto Avellaneda Alto Comahue Alto Noa Alto Palermo Córdoba Shopping Distrito Arcos Dot Baires Shopping Mendoza Shopping Alto Rosario Patio Bullrich Ribera Shopping Soleil Premium Outlet Terrazas de Mayo

Noche de los shoppings: todas los sorteos y las actividades que habrá en la previa a Navidad 2025

Abasto Shopping

Hasta el 23 de diciembre, Abasto Shopping celebrará la Navidad con Papá Noel, foto impresa gratuita, talleres navideños (15 a 20 hs) y shows circences intinerantes con premios (16 a 18 hs). Especificamente durante la Noche de los Shoppings se realizará el "Abasto Modo Cumbia" con shows en vivo de:

Román, el Original a las 19 hs.

Hernán y La Champions Liga, post medianoche.

DJ en vivo y conducción de Rama López.

Adempas, desde las 19 hasta las 03 hs, los clientes podrán participar de sorteos cargando facturas desde $100.000 en ¡appa!. Los premios incluyen PlayStation 5 y ¡appa! GIFT.

Alcorta Shopping

Este jueves 18 de diciembre a las 17 hs se realizará un taller de cuentacuentos en Yenny, dentro de la Casita de Papá Noel, ubicada en el Nivel 1. Además, Papá Noel estará hasta el 23 de diciembre de 12 a 21 hs, para que los visitantes puedan acercarse, sacarse fotos y recibir cartas. Especificamente durante la Noche de los Shoppings habrá propuestas desde las 10 hasta las 23 hs, como:

"Jugá y Ganá": presentando una factura superior a $200.000 en el Concierge Alcorta, podés ganar premios de marcas seleccionadas.

A las 16 hs se ofrecerá un show de globología en vivo, con creación de figuras como animales y personajes navideños

A las 17 hs habrá un show musical en el árbol de navidad con la participación de Mia Frankel (@miafrankel), ex participante del programa La Voz.

Alto Avellaneda

Hasta el 24 de diciembre Papá Noel estará presente para que los más chicos puedan sacarse la clásica foto navideña. Durante la Noche de los Shoppings habrá propuestas especiales hasta las 04 hs, entre ellas:

DJ set en un sector especialmente ambientado

Barra de tragos sin alcohol personalizada

Stand de pochoclos y algodón de azúcar

Glitter y tatuajes temporales

Fotos Polaroid

Bailarines caracterizados como el Grinch, elfos y capibaras navideños.

Gran cierre en Maldini, hasta las 04 hs, con la propuesta musical de La Champions Liga.

Alto Comahue

El shopping contará con talleres de cookies y cerámica, espacios para escribir cartas a Papá Noel y la posibilidad de visitarlo del 17 al 23 de diciembre inclusive. Además, del 20 al 23, los visitantes podrán disfrutar de un Calendario de Adviento con sorpresas especiales. Incluso habrá un sorteo por un viaje a Búzios, Brasil, vigente hasta el 31 de diciembre, para participar, los clientes deberán cargar en Appa! una factura de $120.000 o más.

Durante la Noche de los Shoppings habrá descuentos especiales y shows en vivo desde las 00 hs como un DJ, show de saxofón y hasta bailarines caracterizados como candys y cascanueces, con intervenciones coreografiadas en la apertura y el cierre.

Alto Noa

El shopping contará con la presencia de Papá Noel hasta el 23 de diciembre y se podrá participar de talleres infantiles, hasta la misma fecha. Durante la Noche Shopping habrá propuestas especiales hasta las 23 hs, como talleres infantiles con cuentos, armado de cartas a Papá Noel y piezas de yeso para pintar, animación navideña con duendes, El Grinch, patinadores caracterizados como Cascanueces y bailarines.

Alto Palermo

Desde el 19 de diciembre hasta el evento de la Noche de los Shoppings el Alto Palermo contará con un espacio de Wrap & Lettering, donde las familias podrán envolver y personalizar sus regalos, incluyendo la realización de cartas en el momento. Además, artistas itinerantes recorrerán el shopping regalando tatuajes temporales: los clientes podrán elegir su diseño escaneando el QR de appa y recibirlo al instante.

También se podrá jugar de un juego interactivo presentando una factura de $130.000 o más y cargándola en appa, los clientes podrán intentar salvar al Grinch de una caja con láseres y se llevarán tote bags intervenidas por artistas o sublimadas, además de premios de marcas participantes. La experiencia se completa con artistas itinerantes que regalarán fotografías Polaroid y paletas dulces, freestylers que recorrerán el shopping interactuando con el público e informando sobre las acciones y descuentos disponibles.

Alto Rosario

Durante la Noche de los Shoppings habrá propuestas especiales hasta las 23 hs. Los descuentos que van de 25%, 30%, 45% y hasta 50% en marcas adheridas, con todos los medios de pago, para que cada cliente viva una jornada de compras única. Además, habrá Elfos Mágicos en vivo, recorriendo el shopping y sorprendiendo a grandes y chicos con su energía navideña. La noche cerrará con un show en vivo de música.

Córdoba Shopping

Todos los días de diciembre y hasta el 24 inclusive, los visitantes podrán participar del Calendario de Adviento presentando una factura desde $150.000. Además, habrá activaciones con marcas y promociones exclusivas para anticipar las compras navideñas, junto con shows y juegos gratuitos. En la Noche de los Shoppings habrá propuestas especiales hasta las 23 hs como:

Stand de customización de bolsas

Papá Noel disponible para fotos y encuentros con los clientes.

Food trucks de marcas, sponsoreo de Stella Artois, activación gastronómica junto a McDonald’s y música en vivo de la banda SO (@nosllamamos_so).

Show de fuegos artificiales sin sonido, con una duración aproximada de 40 minutos.

Distrito Arcos

Hasta el 23 de diciembre, Distrito Arcos celebra la temporada navideña con su clásica ambientación y dos photo opportunities ubicados en los accesos de Juan B. Justo y Paraguay, ideales para que las familias se lleven sus mejores recuerdos. Además, los días 19, 20 y 21/12, el anfiteatro contará con una activación especial donde los visitantes podrán abrir cajas con sorpresas.

Durante Noche de los Shoppings habrá propuestas especiales hasta la 01 hs

Descuentos por franja horaria.

Shows en vivo de Vale Acevedo y Alan Lez (de 20 a 22 hs).

DJ con vinilos musicalizando toda la jornada.

Papá Noel itinerante, recorriendo el shopping junto a sus ayudantes en cada cambio de franja horaria (18, 20, 22 y 00 hs).

Acciones especiales en locales Grisino, Portsaid, Pensel, Maldini y Cebra, de 19 a 23 hs.

Dot Baires Shopping

Durante la Noche de los Shoppings habrá propuestas especiales hasta las 03 hs como

Show de Topa para los más chicos (18:00 hs).

Show de El Peipper (01:00 hs).

DJ Pardo (22:00 a 04:00 hs).

Papá Noel estará disponible de 14:00 a 23:30 hs para fotos y diversión.

Mendoza Shopping

Durante la temporada navideña, el centro comercial ofrecerá una propuesta artística con elfos mágicos que recorrerán los pasillos compartiendo descuentos y regalos. La experiencia se completará con patinadoras navideñas, música en vivo y un show circense de cierre con acróbatas y malabaristas. Durante la Noche de los Shoppings los clientes que tengan descargada la aplicación Appa! podrá disfrutar de un DJ en vivo y degustación de tragos de 18 a 00 hs en la Playa Este.

La Noche de los Shoppings contará con shows en vivo y activaciones

Patio Bullrich

Habrá musica en vivo y descuentos exclusivos. Además, se realizará el sorteo del Calendario de Adviento de Patio Bullrich, que contará con tres ganadores y se anunciará durante la Noche de los Shoppings

Primer premio: calendario de adviento + pasaje Air Europa.

Segundo y tercer premio: calendario de adviento con 24 regalos exclusivos.

Ribera Shopping

Todos los días hasta el 24 de diciembre inclusive, las familias podrán sacarse su foto con Papá Noel. Además, del 12 al 19 de diciembre de 17 a 20 hs los chicos podrán dejar sus cartitas en "La Estación Postal del Polo Norte". En este shopping el horario durante la Noche de los Shoppings se extenderá hasta las 23 hs y Habrá activaciones itinerantes en todo el centro comercial con gran cantidad de sorpresas, regalos y música en vivo, además de ofrecer descuentos especiales en gastronomía.

Soleil Premium Outlet

Durante la Noche de los Shoppings estará abierto hasta las 03 hs concon acústicos íntimos, coreografías en vivo, desfiles con marcas del shopping. Además, se realizará un streaming, conducido por los influencers Fermín Bo, Domi Faena y Fran Gómez (LUZU TV). La propuesta se desarrollará de 20 a 00 hs en el parking del shopping, con escenario, pantalla, luces, sonido y DJ sets en los intervalos. También, habrá juegos, trivias y premios de marcas participantes.