Milei viaja a Davos con el ojo puesto en cruzarse con Donald Trump

El presidente, Javier Milei, ultimaba los detalles para partir este domingo al Foro Económico Mundial (Foro de Davos), en Suiza, donde dará un nuevo discurso el próximo miércoles, tal como hizo en los dos años previos.

La cumbre se desarrollará entre el lunes 19 y el 23 de enero, mientras que la participación de Milei está programada para el miércoles a las 15:45 y durará media hora. Hablará poco después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien este año sí participará del Foro y cuya alocución de anticipa para las 14:30 del mismo día. Según trascendió, la comitiva está compuesta, además, por la Secretaria general Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, en canciller Pablo Quirno y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

El discurso de Milei en el Foro de Davos 2026

Por su parte, Milei tiene preparado un discurso en el que "buscará mostrarse como el principal referente de Trump en el Cono Sur”, según señalaron a la agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales vinculadas a la organización del viaje.

De este modo, se espera que el mandatario argentino no repita el error que tuvo en el foro de 2025, cuando usó la tribuna de Davos para atacar a las personas que “enarbolan la bandera de diversidad sexual” y acusó a quienes difunden la ideología de género de ser “pedófilas”. Se trató de un discurso que generó fuertes críticas tanto a nivel mundial como local. No solo tuvo como respuesta una movilización masiva de la comunidad LGBT en Argentina sino que, además, forzó al Presidente a tener que dar explicaciones posteriores, por lo que terminó chocando sus aspiraciones de mostrarse como figura de referencia mundial.

Por eso, se espera que, esta vez, Milei pronuncie un discurso “anti woke” más lavado o que directamente se focalice en temas económicos y políticos más que en su "batalla cultural" contra la "izquierda global". Al respecto, se prevé que el Presidente busque posicionarse en cuestiones candentes de política internacional y regional, expresando su alineamiento con Donald Trump y respaldando el ataque a Venezuela que llevó al secuestro de Nicolás Maduro. En este punto, se mantiene la expectativa de que exista una reunión con el presidente de Estados Unidos, pero a su vez la gira que tendrá otro momento en Zurich también contará con reuniones con empresarios.



El contexto económico de Milei en Davos

Paralelamente, el Gobierno llegará al Foro de Davos 2026 tras su victoria en las elecciones de medio término, pero con una inflación en alza y con la acumulación de reservas y la reactivación económica como deudas pendientes.

En ese contexto, la búsqueda de Javier Milei seguramente sea usar su discurso para convencer a los inversores privados de la sustentabilidad de su plan económico, en un momento en el que el oficialismo se preocupa por bajar el riesgo país por debajo de los 500 puntos para poder renovar los vencimientos de deuda en los mercados internacionales. De hecho, se espera que tenga reuniones con CEO's de varias empresas. Por ejemplo Jamie Dimon, del JP Morgan; Larry Fink, de BlackRock; David M. Solomon, de Goldman Sachs; Brian Moynihan, del Bank of America; Onur Genç, del BBVA; y Héctor Grisi, del Banco Santander.

Este mismo mensaje buscará darle a los representantes de organismos supranacionales que estarán presentes en Davos, como el FMI y el Banco Mundial. Para estas entidades prestamistas es clave que el Gobierno tenga consenso político para aprobar las reformas estructurales impulsadas, por lo que es posible que el mandatario haga guiños en ese sentido, de cara a la discusión de las reformas laboral y tributaria en el Congreso.

La titular del Fondo, Kristalina Georgieva, ya confirmó que concurrirá a la cumbre en la ciudad suiza, aunque todavía no hay información oficial acerca de si se reunirá con Milei o no. El organismo de crédito adelantó que en febrero próximo llegará una nueva misión de su staff técnico al país para trabajar en la aprobación de una nueva revisión del acuerdo firmado en abril.