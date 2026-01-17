Milei vuelve a Davos como el mimado de un Trump desatado

Tras su presencia en el Festival de Jesús María, el presidente Javier Milei dará inicio a una agenda internacional que tendrá una primera escala en Paraguay, pero que tendrá como epicentro su participación en el Foro Económico de Davos en Suiza. El presidente argentino sabe del rebote que tiene esa tribuna y buscará mostrarle al mundo su intención de ser el delegado de su par de Estados Unidos, Donald Trump, en el sur de Latinoamérica.

Milei disertará en el Foro Económico de Davos, que se celebrará del 19 al 23 de de enero. En la edición de 2025 buscó mostrarse como parte del bloque de la derecha global. Allí atacó a las personas que "enarbolan la bandera de diversidad sexual" y acusó a las personas que difunden la ideología de género de ser "pedófilas". También sostuvo que "el feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del estado". Además de la condena internacional, el rebote en Argentina de su discurso aberrante fue perjudicial para las encuestas.

En Casa Rosada son herméticos sobre qué dirá Milei en Suiza. "El discurso lo arma él y no sabemos por dónde va", comentaron a El Destape. Según trascendió, incorporará a su tercer discurso en ese foro la defensa de la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista.

Sin embargo, se estima que, habiendo Davos funcionado como tribuna internacional, Milei expresará su alineamiento con Trump y su respaldo al ataque a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Al margen del interés por el petróleo, el ataque, que a los ojos del mandatario argentino fue una "liberación", tuvo por objetivo instalar a Estados Unidos como autoridad del continente, frente al avance comercial de China. Habrá que ver si a los oídos de la Casa Blanca llega la noticia del viaje de diputados de La Libertad Avanza al gigante asiático.

Pese a esto, Milei quiere ser el delegado de Trump en el Cono Sur, una región donde algunas elecciones y traspasos de poder en 2025 le dieron la buena noticia al mandatario argentino de que tendrá aliados: José Jerí (Perú), Rodrigo Paz Pereira (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y el electo José Antonio Kast (Chile).

Si bien podrá verse con alguno de estos -y con el anfitrión y también aliado, Santiago Peña- para el anuncio del acuerdo Mercosur-Unión Europea de este sábado en Paraguay, para desagrado del mandatario argentino, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, hicieron una escala previa el viernes en Brasil, para reunirse con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un claro gesto de reconocimiento hacía el líder sudamericano que hizo posible ese acuerdo y que está afuera de este nuevo entramado de alianzas regionales de derecha.

El gesto de Von del Leyen y Costa para con el mandatario brasileño demuestra la trascendencia internacional que tiene Lula, que lidera el polo progresista de mandatarios sudamericanos que también integran Claudia Sheinbaum (México), Yamandú Orsi (Uruguay) y Gustavo Petro (Colombia). Mientras Sheinbaum y Orsi tienen un largo mandato por delante, Petro agotó el único que le permite la ley y Lula deberá someterse a las urnas este año que recién comienza.

Mucho se juega en esos dos comicios, podrían solidificar un polo progresista que haga frente a la alianza regional de derecha que quiere encabezar Milei en nombre de Trump o podrían terminar de teñir a Sudamerica de un único color político. Con este escenario por delante, el Presidente llega a Davos, su escenario internacional predilecto.