El viaje de diputados que pone en aprietos a LLA y a Milei con Trump

El viaje de los diputados que integran el Grupo de Amistad con China al gigante asiático derivó en una controversia por el financiamiento de la travesía. La Cámara baja negó haber abonado los costos. Todo esto tiene como contexto el alineamiento del presidente Javier Milei con su par Donald Trump, que avanzó contra Venezuela, cuya intención, entre otras, fue la de recordarle a Beijing que Washington tutela a "su" continente.

El 14 de enero, la periodista Silvia Mercado publicó un video en sus redes un video de la diputada de LLA y titular del Grupo de Amistad, Juliana Santillán, en un avión.Según acotó, "tuvo vacaciones en Dubai, a donde viajó con un grupo grande de libertarios".

Ayer, Mercado acotó que Santillán "viajó a China entre los días 6 a 14 de enero en business", y que "fue la jefa de delegación de un grupo de diputados libertarios y aliados, que viajaron en económica".

La periodista había sostenido que "el viaje lo pagó la presidencia de la Cámara" con "viaticos incluidos, aunque luego aclaró que la Presidencia de Diputados "niega enfáticamente" haber pagado los pasajes y asegura que se trató de una invitación".

Según Mercado, un miembro la delegación me informó que la intención era que cada uno se pague el pasaje pero como no hubo voluntarios, los terminó pagando la Cámara en un trámite que sería 'secreto'”.

Luego, apelando a las mayúsculas, Santillán respondió que el video que se ve "es una ESCALA SOBRE EL AVIÓN SIN BAJAR”, en el marco "de un viaje en delegación de diputados DE DISTINTOS PARTIDOS".

"Hicimos agenda comercial en China, en mi carácter de Presidente del GPA con la República Popular China y autoridad de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Congreso de la Nación, con empresas y sector privado Chino para que Argentina siga siendo el centro de inversiones que se necesita para seguir creciendo", se justificó.

La diputada afirmó que "los pasajes fueron cubiertos por el departamento de relaciones exteriores de China COMO HABITUALMENTE LO HACEN CON OTRAS DELEGACIONES DEL MUNDO", que "no hubo viáticos de la Cámara" y que "cada diputado pagó sus gastos".

A la desmentida de Santillán se le sumó la del propio titular de la Cámara de Diputado de la Nación, Martín Menem. “No es la primera vez que faltás a la verdad", le espetó vía X a Mercado.

"Decís que ‘la Presidencia niega un gasto’, pero la realidad es que eso nunca pasó, no existió. Informar así no es un error: es mala fe. Con mala leche no se hace periodismo. Espero que haya quedado claro”, sentenció.

Además de Santillán, asistieron otros miembros del grupo de amistad con China: los diputados Mariano Campero, Cecilia Ibañez y Alvaro Martinez (LLA), Martín Ardohain (PRO) y Fernanda Araujo, ex diputada que integraba el grupo.

Según había reportado la diputada marplatense, la recorrida incluyó visitas a las empresas COFCO y Guangdong en Beijing; y Shenzhen; y Huawei, Mindray y Skyworth en el distrito internacional Liede.

El Destape consultó a fuentes que pueden hablar en nombre de uno de los legisladores que viajaron al gigante asiático y ratificaron: "No pidieron viáticos ni pasajes". Si bien la Cámara tiene un registro de misiones oficiales, este está actualizado hasta el primer semestre de 2025.

“No voy a romper lazos comerciales con China”, dijo hace una semana Milei. El viaje al país asiático de los diputados oficialistas pone en apuros a la Casa Rosada: Trump, del que Milei intenta ser el principal vocero en la región, busca restringir la influencia en el continente americano del gigante asiático, que es el prinicipal socio comercial de Argentina. Como trasfondo también resuena el slogan con el que el hombre de la motosierra llegó a la Presidencia: "No hay plata".