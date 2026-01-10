Aliado y fan de Trump, Milei profundizará los gestos en respaldo a Estados Unidos

Javier Milei, principal aliado y fan regional de Donald Trump, no escatimó gestos para expresar su respaldo al ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Aún cuando haya quedado desairado por el propio magnate norteamericano, el mandatario argentino pretende profundizar el apoyo a su par estadounidense en tribunas en el extranjero.

Milei fue uno de los pocos presidentes latinoamerIcanos que salió en defensa de Estados Unidos al igual que sus pares Santiago Peña (Paraguay), José Jerí (Perú), Rodrigo Paz Pereira (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y electo José Antonio Kast (Chile). Dias antes del ataque, el mandatario argentino hizo público días atrás su intención de formar un bloque de paises latinoamericanos gobernados por la derecha.

En otro extremo del cuadrante ideológico, Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay), Gustavo Petro (Colombia), Claudia Sheinbaum (México) y el saliente Gabriel Boric (Chile) expresaron su preocupación por las acciones de la administración Trump.

Sin embargo, y al igual que varios fans latinoamericanos de Trump, el presidente argentino y los suyos quedaron pedaleando cuando el magnate puso en duda la posibilidad de que la lider opositora Corina Machado tome las riendas del país caribeño.

"Con la caída de Maduro, el presidente Milei expresa su apoyo para que las autoridades legitimamente electas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en las elecciones celebradas en 2024, y en especial el presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular, expresadas en las urnas, destacando también el liderazgo de Machado, premio Nóbel de la Paz, en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela", señaló el comunicado de la Oficina del Presidente de la República del 3 de enero, día de la invasión.

También quedó desairado cuando calificó de "estupidez" la teoría de que la invasión a Venezuela tenía como principal objetivo hacerse con el petróleo, cosa que Trump ratifica desembozadamente

Al margen de estos traspiés, Milei apenas pudo visibilizar públicamente su respaldo a la invasión con la recepción en la Casa Rosada de Elisa Trotta, ex embajadora del Juan Guaidó, que se había proclamado como presidente de Venezuela en 2019, hasta perder el respaldo internacional y de la oposición local. También recibió a una de sus aliadas de derecha en iberoamérica, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso.

Milei, junto a Elisa Trotta, la diputada nacional Sabrina Ajmechet y el canciller Pablo Quirno

A la zaga de Milei, el bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto de declaración para manifestar el respaldo a la invasión de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de Maduro. Más allá del entusiasmo de la bancada oficialista, el Congreso se encuentra en receso legislativo hasta marzo o hasta que se convoque a sesiones extraordinarias en febrero.

Tanto Milei como Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y actual jefa de bancada de senadores de LLA, expresaron su anhelo de que las autoridades de Venezuela liberen al gendarme Nahuel Gallo. Si bien algunos fueron liberados, todavía no hay noticias del uniformado argentino.

Resta saber cómo continuará el respaldo de Milei a Trump. La semana que viene, el mandatario argentino partirá a Suiza donde participará del Foro Internacional que se celebra en Davos: una buena tribuna para ratificar su alineamiento ante los ojos del mundo.

¿Ofrecerá algo más el fan latinoamericano de Trump a la avanzada norteamericana contra Venezuela? Por lo pronto, ante la consulta de El Destape, desde Defensa descartaron que haya algún tipo de cooperación que incluya el envío de tropas. Sin embargo, en una entrevista este viernes con la CNN, Milei no lo descartó. "Lo evaluaremos cuando nos hagan los pedidos. Si los podemos responder, lo vamos a hacer", adelantó.