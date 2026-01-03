El bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto de declaración para manifestar el respaldo a la invasión de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

En el proyecto que presentó - en período de receso del Congreso- el bloque que preside Gabriel Bornoroni, señaló que corresponde a la Cámara "expresar su respaldo, instando a que se continue promoviendo el respeto de los derechos humanos, las libertades individuales, el debido proceso legal y el reestablecimiento de condiciones democráticas en Venezuela y bregando para que nunca más un régimen dictatorial como el de (Hugo) Chávez y Maduro tenga un lugar nuevamente en ningún país de sudamérica".

Según el proyecto presentado por el mileismo, la invasión de Estados Unidos "abre una oportunidad inigualable para la recuperación de la democracia, la reposición del légítimo ganador de las elecciones del 28 de junio de 2024 Edmundo González Urrutia, para la liberación de todos los presos políticos por el poder del régimen y para dar una posibilidad a los millones de venezolanos exiliados por el mundo a regresar a su patria".

Más allá de esto, el presidente estadounidense, Donald Trump, no dio señales de que el último vencedor en los comicios nacionales en Venezuela se vaya a hacer cargo de los destinos del país caribeño.

El texto señaló que la Cámara "considera relevante respaldar cualquier iniciativa que tienda a fortalecer los mecanismos internacionales de justicia, la cooperación entre estados para afrontar crímenes de lesa humanidad, narcotráfico y corrupción, y la protección de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

Milei anunció su "apoyo total" a EE.UU.

El presidente Javier Milei celebró el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, a quien calificó como "el mayor enemigo de la libertad en el continente" y lo acusó de realizar "interferencias electorales en Argentina. México, Colombia y Bolivia". También pidió que el dirigente opositor Edmundo González Urrutia sea nombrado nuevo presidente venezolano y solicitó "el regreso seguro" del ciudadano argentino Nahuel Gallo.

"La Oficina del Presidente celebra la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. El régimen socialista que encabezaba Nicolás Maduro es actualmente el mayor enemigo de la libertad en el continente, cumpliendo hasta hoy un rol similar al que tenia Cuba en los años setenta exportando el comunismo y el terrorismo a toda la región", indicó en un comunicado la Oficina del Presidente.

Milei acusó a Maduro de llevar adelante desde Venezuela "interferencias electorales en Argentina. México, Colombia y Bolivia", emplear "estrategias de infiltración en varios países del continente via ataques de migración masiva", desarrollar "alianzas con distintas ONGs progreistas para impulsar la izquierda radical en el mundo", fortalecer "vínculos con Irán y Hezbolá" y dar apoyo logístico a "Hamás y a la guerrilla de Colombia".