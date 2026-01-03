Trump prometió tomar el control de Venezuela y amenazó con un segundo ataque

Apenas minutos después de publicar una foto de Nicolás Maduro secuestrado en un portaaviones estadounidense, el presidente Donald Trump habló en su resort de Florida y anunció que su gobierno va a tomar el control de Venezuela y, aunque no aclaró cómo lo hará, amenazó con lanzar más ataques militares. “Vamos a controlar Venezuela hasta que haya una transición segura y ordenada”, afirmó ante las cámaras.

“El negocio del petróleo era un desastre, no extraía nada para lo que podían extraer. Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, intervengan, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está gravemente dañada, y empiecen a generar ganancias para el país”, continuó el mandatario, ya describiendo una Venezuela post Maduro y post chavismo.

Ante las preguntas, Trump explicó que va a controlar Venezuela "con un grupo" y apuntó a los funcionarios que lo acompañaban. También adelantó que su Gobierno está analizando la relación con la vicepresidenta Delcy Rodriguez quien quedó a cargo tras el secuestro de Maduro. Dijo que el secretario de Estado Marco Rubio “mantuvo una larga conversación” con la vice venezolana y ,según Trump, se puso a disposición de la Casa Blanca: “Haremos lo que sea necesario”, dice el presidente que les dijo Rodríguez. “No tiene más opción”, se congratuló Trump.

Aunque habló de una futura transición, no mencionó entregarle el poder de inmediato a la oposición antichavista que este sábado salió rápido a celebrar sus ataques militares. De manera sorpresiva y pese a apoyarla en el pasado, Trump sostuvo que la líder opositora y última premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no tiene el suficiente apoyo dentro de Venezuela para hacerse cargo del país.

"Estamos listos para ir si es necesario", aseguró en relación a posibles futuros ataques y amenazó: "No tenemos miedo de poner botas en el terreno", expresión que se suele utilizar para desplegar militares en un territorio determinado. Poco antes había dicho: “Habíamos supuesto que sería necesaria una segunda oleada, pero ahora, probablemente, no se trate de la primera oleada; si se quiere llamar así al primer ataque, que fue tan exitoso, probablemente no tengamos que lanzar una segunda, pero estamos preparados para hacerlo, una oleada mucho mayor, de hecho.”

Acompañado por su secretario de Estado, Marco Rubio; su secretario de Guerra, Pete Hegseth, y comandantes militares que estuvieron a cargo del ataque de la madrugada, Trump describió el operativo emocionado. "Fue brillante", celebró y contó que fue "un ataque masivo, como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial", aunque luego lo comparó con los asesinatos selectivos contra el comandante iraní Qasem Soleimani en Irak y el líder de la milicia Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, en Siria; y los múltiples ataques del año pasado contra el programa nuclear de Irán.

Trump contó que el ataque fue contra "una fortaleza militar en el corazón de Caracas", la capital venezolana. Más tarde, uno de los comandantes militares relató que la invasión del territorio venezolano fue desde el agua y la extracción también. Maduro "fue capturado junto a su esposa. Ambos enfrentan a la Justicia de Estados Unidos, fueron imputados en Nueva York por una campaña letal de narcoterrorismo."

Y continuó: "Estaban esperándonos, sabían que íbamos a llegar, había muchos barcos, pero fueron superados rápidamente. Fue increíble de ver. Ninguna vida de soldados estadounidenses se perdió ni ningún equipo de armamento se perdió".

Rubio culpó a Maduro de todo el ataque -"tuvo múltiples oportunidades de evitarlo"- y calificó a Trump como un "presidente que cumple con su palabra". "Espero que los que no lo habían entendido hasta ahora lo hayan entendido", lanzó con un claro tono amenazante.