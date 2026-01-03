Trump dice que secuestró y sacó a Maduro de Venezuela y su vice pide una prueba de vida

Estados Unidos atacó Venezuela en la madrugada de este sábado y, poco después, el presidente Donald Trump anunció que habían secuestrado a Nicolás Maduro y lo habían sacado del país sudamericano. No dio más detalles y dijo que dará más información a las 13 (hora argentina) en una conferencia de prensa. En tanto, desde Venezuela, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodriguez, confirmó el ataque y pidió inmediatamente a Washington una prueba de vida de su mandatario y la primera dama, Cilia Flores, cuyo paradero reconoció que desconocen.

Poco después de que Trump anunciara el ataque y el secuestro de Maduro, desde Caracas y vestido con un chaleco de balas y un casco militar, el ministro del Interior y uno de los hombres de las Fuerzas Armadas más poderosos del Gobierno y el chavismo, Diosdado Cabello, habló ante la televisión venezolano. En medio de rumores sobre su paradero o hasta de un posible asesinato, el funcionario se mostró y dijo que una "evaluación del ataque criminal de Estados Unidos contra Venezuela". Rodeado de militares y policias, sostuvo que están "prestos a defender el país".

Además, llamó "a la calma del pueblo" y le pidió a los venezolanos que "nadie caiga en el desespero, en facilitarle las cosas al enemigo invasor". "No es la primera batalla que hay contra este pueblo creyendo que nos van a derrotar. Hemos sabido sobrevivir a todos estas circunstancias. Aquí hay un pueblo que está organizado y sabe lo que tiene que hacer", agregó.

En paralelo, la vicepresidenta Rodríguez salió en cadena nacional a pedir "una prueba de vida" de Maduro: "Tras este brutal ataque, nosotros desconocemos su paradero y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump pruebas de vida del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores."

Por ahora, más dudas que certezas

Ni Estados Unidos ni Venezuela informaron en qué parte del territorio venezolano fue el ataque estadounidense ni si provocó muertos o heridos. Videos que se viralizaron en redes mostraron explosiones en el Aeropuerto de Higuerote en Miranda. La última vez que se vio al presidente venezolano fue ayer viernes en una reunión con funcionarios chinos en Caracas, la capital.

El diario The New York Times informó que llamó a Trump en plena madrugada, tras su anuncio del ataque y que el presidente celebró la captura de Maduro. "Una muy buena planficación y y tropas y personas espectaculares", sostuvo y agregó: "Una operación brillante". Nuevamente, no quiso dar detalles pero sí afirmó que se trató de "un ataque a gran escala".

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, por su parte, adelantó cuál será la justificación de su Gobierno para un ataque a las luces ilegal, según el derecho internacional. "Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Maduro es el jefe del Cartel de los Soles, una organización narco terrorista que tomó posesión del país". Además, él está imputado en Estados Unidos por ingresar drogas al país", tuiteó el funcionario.

En los últimos meses, el gobierno de Trump designó como una organización terrorista al Cartel de los Soles, un supuesto grupo del narcotráfico del que existen pocas evidencias reales y designó a Maduro como su máximo jefe. De esta manera, según la lógica instalada en la época de la Guerra contra el Terrorismo de George W. Bush después de los atentados contra las Torres Gemelas en 2001, Estados Unidos puede atacar a figuras calificadas como terroristas en cualquier parte del mundo, sin importar el derecho internacional.

Noticia en desarrollo