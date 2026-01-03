Con Nicolás Maduro secuestrado y fuera del país, la vicepresidenta Delcy Rodríguez quedó a cargo del Gobierno en Venezuela. Fue ella la responsable de hablar por cadena nacional y asegurar que no conocían el paradero del mandatario y de la primera dama Cilia Flores. Rodríguez también condenó el ataque y exigió a Estados Unidos una inmediata prueba de vida. Pero no lo hizo con un discurso televisivo desde el Palacio de Miraflores en la capital, sino con una llamada telefónica, sin imagen, que se transmitió por los canales de TV.

"Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", aseguró Rodríguez y pidió una prueba de vida. Por ahora, desde la Casa Blanca solo informaron que el presidente Donald Trump hablará en conferencia de prensa a las 13 hora argentina.

¿Quién es la dirigente chavista que quedó a cargo en Venezuela?

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, de 56 años, es abogada, diplomática y actual vicepresidenta de Venezuela. Es hija del político Jorge Antonio Rodríguez, fundador del partido marxista Liga Socialista, y quien murió en 1976 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez luego de las torturas de los servicios de inteligencia. El político fue acusado de estar involucrado en el secuestro del empresario estadounidense William Frank Niehous. Por su parte, su hermano Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional.

Delcy Rodríguez Gómez comenzó su carrera política en 2006 durante el gobierno de Hugo Chávez. Ese año tuvo un breve paso en el Despacho de la Presidencia como ministra y seis meses después fue reemplazada por el hermano del presidente, Adán Chávez.

En 2013, Rodríguez volvió a ocupar cargos públicos de primera línea dentro de la administración de Nicolás Maduro. En ese momento fue designada para encabezar el ministerio de Comunicación e Información y se convirtió en la vocera del gobierno. Un año después, ejerció como ministra de Relaciones Exteriores hasta el 2017.