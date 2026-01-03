Diosdado Cabello convocó a los venezolanos a condenar el ataque de EE.UU

Venezolanos comenzaron a congregarse en los alrededores del Palacio de Miraflores en Caracas tras el ataque de Estados Unidos.

Tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de presidente Nicolás Maduro, esta mañana comenzaron a congregarse marchas en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Al mismo tiempo, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que el país "está en calma".

“Aquí hay un pueblo que está organizado. Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque”. “El país está en completa calma. Venezuela sabe que ha sido agredida y sabe lo que tiene que hacer”, agregó el número dos del chavismo.

Cabello recordó que transcurrieron 28 semanas desde las primeras amenazas, y acusó a Estados Unidos de ejecutar un ataque contra una población indefensa que estaba durmiendo. Además, instó a la ciudadanía a mantenerse alerta, evitar la provocación y la desesperanza, y expresó que, al final de esta batalla, el pueblo venezolano prevalecerá.

Alrededor de las 2 y media de la madrugada, se registraron una serie de bombardeos en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

"Hacemos un llamado a los organismos internacionales porque este ha sido otra vil injerencia del gobierno estadounidense, que se alega ser la policía del mundo. Mi patria es una patria de paz y el presidente que tenemos lo elegimos los venezolanos. Nosotros vamos a defender el proceso que estamos viviendo con nuestra vida. Hoy llenamos Miraflores de todos los venezolanos porque nos tienen que dar respuesta. Venezuela es un país de paz", resaltó una de las manifestantes que se acercó a la casa de gobierno, en diálogo con Telesur.

Delcy Rodríguez pidió pruebas de vida de Maduro

“Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno de Donald Trump prueba de vida inmediata de Maduro y de la primera dama”, exigió la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de un audio que circuló por los medios oficialistas luego de que el presidente de Estados Unidos confirmara que Maduro "fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país"

La funcionaria exigió el respeto al derecho internacional y condenó lo que calificó como “una forma brutal y salvaje contra nuestro pueblo, que ha cobrado la vida de funcionarios y militares y la vida de inocentes venezolanos civiles”.

Según Rodríguez, el Gobierno está siguiendo las instrucciones que había dado Maduro. “Están activados todos los planes. Estamos en una perfecta fusión militar, popular y policial para todos los planes de defensa integral de la nación”, afirmó.

Padrino López decretó máxima alerta militar en Venezuela

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el ataque de Estados Unidos como una “criminal agresión militar”, tras una serie de bombardeos registrados en la madrugada de este sábado 3 de enero.

En un mensaje dirigido al país y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Padrino López remarcó: “El pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica”. También remarcó que misiles y cohetes disparados desde helicópteros de combate impactaron en zonas urbanas.

“Muy lejos de una supuesta lucha contra el narcoterrorismo, esta deplorable acción busca someternos a los designios espurios del imperialismo norteamericano, pisoteando el derecho inalienable a la autodeterminación”, afirmó Padrino, al tiempo que señaló que la invasión responde a “la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”.

“Activaremos todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos para la defensa integral de la nación”, señaló, al tiempo que llamó a la unidad y a la calma, advirtiendo que “la desesperación es aliada del invasor”. Cerró su mensaje con una consigna dirigida a la población y a las fuerzas armadas: “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”.

La alcaldesa de Caracas llamó al pueblo a "movilizarse"

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, llamó al pueblo a "movilizarse" en protesta y resistencia activa ante la "agresión terrorista" de Estados Unidos. Además, se unió al pedido de pruebas de vidas de Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.