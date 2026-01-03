Ministro de Defensa de Venezuela dice que ataques de EEUU alcanzaron zonas civiles, levantan datos de muertos y heridos

Explosiones y fuertes ruidos en la capital venezolana

El ministro de la ‍Defensa ⁠de Venezuela, general Vladimir Padrino, dijo que algunos ataques la madrugada del sábado alcanzaron zonas civiles.

El funcionario ‌agregó que ⁠levantan información ⁠de personas muertas y heridos, tras rechazar ‍la presencia de tropas ⁠extranjeras y que ‌el país resistirá.

"Hasta el momento la barbarie de las ‌fuerzas ‌invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las ​localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y Miranda, llegando a impactar con ‍sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros", dijo el ministro en ​un mensaje divulgado en su cuenta ​en la red social Telegram. "Estamos ⁠levantando la información de heridos, muertes", agregó.

Con información de Reuters