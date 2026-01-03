Milei anunció que habrá "apoyo total a Estados Unidos" de Argentina y reclamó que asuma González Urrutia sin elecciones

El presidente Javier Milei adelantó el alineamiento de Argentina con Estados Unidos en su ofensiva contra Venezuela, también en la Reunión de Emergencia del Consejo de Naciones Unidas que se realizará próximamente. El mandatario celebró "el cambio de régimen" sin cuestionar la injerencia internacional y adelantó que el país decidirá un "apoyo total a Estados Unidos y a la moción de Estados Unidos porque no tenían forma de salir los venezolanos" de esta situación.

Milei celebro el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, además de los ataques del gobierno de Donald Trump y planteó que, con el mandatario fuera de escena- a quien definió como "dictador"- debería entonces asumir sin nuevas elecciones Edmundo González Urrutia. "Maduro era un usurpador del poder", subrayó en diálogo con La Nacion Más.

Después de semanas de bombardeos en el Mar Caribe a supuestas lanchas narcos, Estados Unidos atacó el territorio de Venezuela. Lo confirmó la propia vice venezolana. En Caracas, no saben dónde está Maduro ahora porque Donald Trump solamente anunció que lo habían sacado del país sudamericano y dijo que dará más información a las 13 (hora argentina) en una conferencia de prensa. En tanto, desde Venezuela, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodriguez, confirmó el ataque y pidió inmediatamente a Washington una prueba de vida de su mandatario y la primera dama, Cilia Flores, cuyo paradero reconoció que desconocen.

"Es la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones", definió el presidente argentino a toda la operación de Estados Unidos y adelantó que habrá más precisiones al respecto en las próximas horas. Pidió, sin embargo, que quede claro que "es un renacer más fuerte de la libertad".

Las reacciones en todo el mundo

En el resto de América Latina las reacciones al secuestro fueron diversas y también repudiaron la operación militar políticos y figuras públicas de todo el mundo.

Una de las figuras más activas desde el momento del bombardeo es el presidente colombiano Gustavo Petro. Debido a la cercanía de Colombia con Venezuela, su país activó un operativo de seguridad para evitar incursiones en su territorio y asistir a los refugiados que intenten cruzar la frontera.

Más tarde, el presidente de Brasil, Lula Da Silva publicó un extensa declaración. "Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable", cuestionó en su primera línea. El histórico político latinoamericano indicó que lo de EE.UU. representa "una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".

El presidente chileno, Gabriel Boric, también expresó su "preocupación y condena" ante las acciones militares e hizo un llamado a "a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país". "La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera", concluyó.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum, compartió un comunicado de su gobierno en el que rechazó las acciones militares y planteó una "clara violación" al artículo 2 de la carta de la ONU. "México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos", reza el comunicado.