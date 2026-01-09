Argentina devolvió a EE.UU. los dólares que le prestó a Milei para las elecciones

El gobierno de Milei devolvió rápidamente el aporte de campaña que hizo el Tesoro estadounidense durante las elecciones legislativas. Se trata de 2.534 millones de dólares, que formaron parte del salvataje de Donald Trump. En medio de fuertes tensiones cambiarias previas a los comicios de octubre, el Tesoro norteamericano inició un proceso de respaldo, con intervenciones directas en la plaza cambiaria, para contener el precio del dólar y luego, con las reservas exhaustas del Banco Central argentino, le transfirió parte de un controvertido swap de monedas para que el país le pague los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este viernes, el Banco Central comunicó que "en diciembre canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por 20.000 millones de dólares anunciado el 20 de octubre de 2025".

"De acuerdo con lo anunciado en octubre de 2025, ese acuerdo de estabilización cambiaria establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes", señala el comunicado del BCRA. Minutos antes, el titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, comunicaba la cancelación por la red social X (ex Twitter). “Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”, comunicó el funcionario estadounidense.

“En resumen, el Tesoro desplegó el Fondo de Estabilización Cambiaria exactamente en línea con su propósito legislativo, y nuestras acciones del FSE funcionaron exactamente como lo pretendía el Congreso: estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera. La comunidad internacional, incluyendo al FMI, a través de su amplio programa existente, se ha unido y mantiene un firme apoyo a Argentina, sus reformas actuales y su prudente estrategia fiscal. Pero solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio”, se vanaglorió Bessent en su posteo sobre el apoyo electoral a Milei en las elecciones legislativas del año pasado.

