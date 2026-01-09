Caputo debe pagar deuda hoy y adelantó qué va a pasar con los dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó cómo abonará los vencimientos de deuda por unos 4.200 millones de dólares de este viernes, al destacar que no necesitará utilizar todo el REPO anunciado esta semana y que parte de los pagos son intra sector público.

"Mañana el Tesoro paga USD 4.218 MM. De ese total, USD 692 MM están en manos del sector público, por lo que no implican una salida neta de dólares al ser pagos intra-sector público y refinanciables", explicó en sus redes sociales el economista cercano al oficialismo Federico Domínguez.

En ese sentido, agregó que "el pago neto a privados es de USD 3.526 MM". Según indicó la consultora 1816, la mayoría este esos casi 700 millones de dólares de diferencia están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses.

En paralelo, Domínguez destacó que "según fuentes del mercado, el Tesoro tendría USD 2.300 MM por ingresos de la privatización de las represas, por lo que se usarían USD 1.200/1.300 MM del REPO para cubrir el pago a privados, quedando un remanente para refuerzo de reservas y/o el próximo pago".

Esta información fue ratificada por el propio Luis Caputo, quien, pocas horas antes de que debiera concretarse el pago, en su cuenta de X (ex Twitter) citó el posteo de Domínguez y comentó: "Correctísimo".

"Aclaro, por si quedó confuso en mi post: los ingresos por la privatización de las represas fueron USD 700 millones, de los cuales el Tesoro habría comprado entre USD 500 y 600 millones. De esta manera, el total de dólares que tendría el Tesoro en el Banco Central sería de alrededor de USD 2.300 millones", agregó luego Domínguez.

Caputo dice que no aumenta la deuda, pero los datos lo desmienten

Antes, Caputo había salido al cruce del kirchnerismo luego de ser cuestionado por el acuerdo de financiamiento REPO por 3.000 millones de dólares. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Caputo respondió a una cuenta dedicada a tendencias que criticaba el uso de financiamiento externo.

En su descargo, que inicia con el despectivo apodo "kukitas", el funcionario buscó instalar la idea de que no aumenta el volumen total de la deuda del Estado, ya que los nuevos fondos se destinan a cancelar compromisos previos de magnitudes similares. Sin embargo, ese argumento no se sostiene: la deuda, en los hechos, se incrementa.

La razón es muy básica. Se recurre a nuevo capital para afrontar vencimientos de capital e intereses. Pero ese dinero obtenido por Caputo este miércoles también genera intereses, a una tasa del 7,4%.

Según la consultora Outlier, en términos consolidados, esta operación en particular implica que el stock de deuda crece porque el monto del nuevo repo (U$S 3.000 millones) y la colocación del AN29 (U$S 910 millones) suman en conjunto U$S 3.910 millones, superando por bastante al monto de los vencimientos de capital de Bonares y Globales.

Ello se debe a que la forma habitual de contabilizar la deuda pública considera únicamente el capital adeudado, sin sumar los intereses. Este viernes 9, la Argentina enfrenta pagos por 2.709 millones de dólares en concepto de capital y 1.504 millones de dólares correspondientes a intereses. Al emitir nueva deuda para cubrir ambas obligaciones, el monto total de capital pendiente se expande.