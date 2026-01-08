El BCRA consiguió los dólares pero al Tesoro ahora le faltan pesos

El Gobierno llegó sobre la hora a juntar los dólares necesarios para afrontar el pago de 4.300 millones de dólares este viernes, a través de un cŕedito puente que negoció el Banco Central con bancos comerciales, pero ahora afronta un conflicto con la disponibilidad de pesos para comprar esas divisas en la previa de dos renovaciones complicadas de deuda en moneda nacional.

El Tesoro nacional tenía un saldo de 1.676 millones de dólares al 5 de enero pasado, último dato disponible, y necesita comprar unos 2.600 millones de dólares al Banco Central, que al tipo de cambio de este miércoles implica una erogación de 3,9 billones de pesos, lo que deja la cuenta en pesos con unos 2.000 millones de pesos, un saldo exiguo frente a las necesidades de financiamiento.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Si el Tesoro comprara los dólares al BCRA con sus depósitos en pesos, quedaría con un margen muy reducido de liquidez en un contexto de pesos escasos”, advirtió en su informe a clientes el banco de inversión CMF. “Esto complica el manejo de la licitación de la próxima semana, donde vencen ARS 13 billones, con algo más de la mitad en manos privadas, y del vencimiento del 30 de enero, por otros ARS 10 billones”, señaló.

El banco hace otras dos especulaciones sobre cómo el Tesoro podría obtener los pesos: utilizar los depositados en bancos comerciales, o una transferencia de utilidades del BCRA al Tesoro, como ocurrió el año pasado.

El mercado se prepara para recibir los dólares pero con poca disposición a reinvertir

Cualquier opción tiene sus costos. Restar liquidez al sistema en un contexto de tasas altas generaría una nueva suba de tasas con todo el impacto sobre la actividad económica real y una nueva emisión de pesos sería como inyectar combustible a la inflación que viene subiendo en los últimos 9 meses.

“La principal duda es cómo administrará el Tesoro las próximas licitaciones si termina con un nivel de pesos demasiado bajo en un contexto de liquidez limitada”, advirtió el informe.

La Secretaría de Finanzas logró un canje de bonos actualizados por el dólar oficial por $3,417 billones que equivale a 64,19% sobre el total en circulación. “Con esta operación se puso en funcionamiento un mecanismo para facilitar a los inversores la reinversión en instrumentos dólar-link, eliminando el riesgo de fijación de tipo de cambio previo a las licitaciones regulares”, justificó el Palacio de Hacienda.

El presidente Javier Milei y el ministro de economía Luis Caputo festejaron como un triunfo haber conseguido los 3.000 millones de dólares para pagar los servicios de la deuda del viernes, aunque lo cierto es que por el nivel de riesgo país y las dudas en el plan económico los dólares los tuvo que conseguir el Banco Central y ahora vendérselos al Tesoro.

“Este Gobierno terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en 50 mil millones. Hoy tomamos 3 mil millones, para cancelar 4,300 millones”, desafió Caputo en las redes social X en una reinterpretación más de la contabilidad del estado. Para llegar a esas insólitas cifras, primero el ministro confunde deliberadamente la deuda del Tesoro con la del Banco Central y después resta la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central y cuenta como activo del Banco los bonos que tiene emitidos por el Tesoro.

El BCRA logró los 3. 000 millones con una leve baja de la sobretasa pero con un acortamiento de los plazos al mínimo necesario para ser considerado dentro de las reservas netas por lo menos por las próximas semanas.

El BCRA logró apenas bajar la sobretasa pero acortando fuerte los plazos

El mercado, de todas maneras, percibe que recién se obtuvo los dólares al filo del pago y con nuevo endeudamiento a muy corto plazo, lo que mantiene la incertidumbre sobre el próximo vencimiento de servicios de la deuda, el 9 de Julio.

El Tesoro tiene que afrontar en febrero el pago de 835 millones de intereses al Fondo Monetario Internacional y 460 millones con otros organismos internacionales, pero espera que antes los técnicos del organismo aprueben la revisión del segundo semestre y habiliten un desembolso de 1.200 millones de dólares. La entidad monetaria también tiene una apretada agenda de vencimiento que incluye el pago de 1.030 millones por el bono Bopreal en febrero, 125 millones en abril y otros 1.038 millones en mayo.

Los dólares del REPO apenas pasarán a ser un asiento contable en el balance de la entidad, que reflejará un incremento de las reservas internacionales y un aumento similar de las reservas netas negativas.