El BCRA anunció un préstamo REPO por u$s 3.000 millones para afrontar vencimientos

El Banco Central (BCRA) cerró una nueva operación de financiamiento en dólares al pactar un pase pasivo (REPO) con seis bancos internacionales de primera línea, tomando como garantía una porción de su cartera de bonos BONARES con vencimientos en 2035 y 2038. Se trata de una medida esencial para poder afrontar vencimientos de deuda que llegarán este viernes.

La operación se concretó por el total licitado de U$S 3.000 millones, con un plazo de 372 días, y se inscribe en la "estrategia que la autoridad monetaria viene desplegando desde el inicio de la actual gestión para reforzar el nivel de reservas internacionales", señaló el comunicado de la entidad.

Los detalles del anuncio del Banco Central

En el marco de este acuerdo, el BCRA pagará una tasa de interés compuesta por la SOFR -la tasa de interés de referencia clave en dólares estadounidenses que mide el costo de préstamos a un día entre bancos- en dólares más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que equivale a un rendimiento anual del 7,4%.

En esta oportunidad, la demanda alcanzó los U$S 4.400 millones, superando en cerca de un 50% el monto ofrecido. No obstante, pese al elevado interés registrado y en función de las proyecciones de fortalecimiento de las reservas, el Banco Central optó por no incrementar el volumen adjudicado.

"El marcado interés de las principales entidades financieras internacionales contribuye a consolidar el proceso de normalización del acceso al financiamiento externo, en un contexto de reducción del riesgo país asociado a un ordenamiento macroeconómico sólido y sostenido", apuntó el documento oficial. Y concluyó: "Con esta nueva operación de REPO, el BCRA reafirma su capacidad para obtener financiamiento en condiciones de mercado y administrar eficientemente su liquidez en moneda extranjera, fortaleciendo tanto su balance como el nivel de reservas internacionales de la Argentina.

Oxígeno sobre el final

De esta manera, el Gobierno ya cuenta con los fondos necesarios para hacer frente este viernes a vencimientos de deuda. El primer día hábil del año, la cartera que comanda Luis Caputo envió a los tenedores de los bonos el aviso oficial de pago para todos los títulos en moneda extranjera, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, en dólares y en euros.

Son los bonos emitidos en agosto de 2020 como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán como ministro de Economía, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Del total de vencimientos previstos para esta semana, unos US$ 500 millones están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS o del Banco Central, por lo que eso moderaría el impacto en las reservas al tratarse de dólares que quedarán dentro del sector público. Además, el equipo económico aguarda que parte de los fondos que reciban los tenedores de deuda se reinvertido en deuda argentina.

El último cálculo actualizado con información disponible del BCRA indicaba que el Tesoro arrancó el 2026 con US$ 1.970 millones. A esa cuenta le falta agregar el ingreso de US$ 706 millones por la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue.