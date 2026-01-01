Milei contó que se prepara un grupo regional de derecha: "Hay un grupo de diez países"

El presidente Javier Milei reveló que está trabajando en el armado un grupo regional de centroderecha que estará integrando por diez países para “abrazar las ideas de la libertad” y plantarse “frente al cáncer del socialismo”. En una entrevista con la cadena CNN que se publicará el próximo 11 de enero, el mandatario adelantó que el bloque contaría con al menos 10 gobiernos de la región.

El periodista Andrés Oppenheimer informó en sus redes que había realizado la entrevista en Casa Rosada, donde Milei opinó sobre la relación con Venezuela, sus aliados de derecha de la región para crear un bloque para tomar acciones conjuntas, China y si “quiere perpetuarse en el poder”. En un adelanto que publicó en la redes sociales, Milei adelantó su voluntad de conformar un bloque regional de derecha pero señaló que aún no tiene nombre pero que tiene como meta defender las “ideas de la libertad”.

“Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando”, contó. Además, detalló que la propuesta de ese bloque es “abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas.”

También dijo: “Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso”.

La idea de Milei es conformar ese grupo regional de derecha con los presidentes electos de Chile, José Antonio Kast, y de Honduras Nasry Asfura, y los jefe de Estado de Paraguay, Santiago Pena; de Bolivia, Rodrigo Paz; de El Salvador, Nayid Bukee; de Perú, José Jeri; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Mulino y de Republica Dominicana, Luis Abinader.

Con información de Noticias Argentinas