Milei retoma la agenda sobre Venezuela y recibe a la exembajadora de Guaidó

Con una agenda enfocada en la crisis en Venezuela, el presidente, Javier Milei, recibe este jueves en Casa Rosada a la exembajadora de Juan Guaidó en Argentina, Elisa Trotta.

A media mañana, Milei había recibido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, en una reunión que también tuvo como eje la situación en el país caribeño tras el ataque de Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro.

Trotta, de nacionalidad venezolana y argentina, es actualmente secretaria General del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), una fundación integrada por miembros históricos del PRO y presidida por Waldo Wolff, que se fundó en 2020 con el objetivo de "defender los valores democráticos y los derechos humanos" en Venezuela.

En enero de 2019, Trotta fue nombrada por el gobierno de Guaidó, que no tenía poder de facto pero era entonces reconocido como oficial por el gobierno de Mauricio Macri, como embajadora de Venezuela ante Argentina, cargo que ocupó hasta el 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández le retiró las credenciales diplomáticas.

Con su agenda de este jueves, Milei busca encauzar su discurso respecto a la crisis en Venezuela, luego del traspié de haber quedado en offside debido al ninguneo de Donald Trump a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Noticia en desarrollo