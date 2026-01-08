Trump no le pone plazos a la “supervisión” sobre Venezuela y advirtió: “Solo el tiempo dirá”

Trump no le pone plazos a la “supervisión” sobre Venezuela: “Solo el tiempo dirá"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la supervisión sobre Venezuela no tiene plazos definidos y que “solo el tiempo dirá” cuánto durará. En ese marco, remarcó que “la reconstrucción” del país se llevará adelante “de una forma muy rentable”, con el petróleo como eje central.

En una entrevista con el diario The New York Times, Trump explicó que Washington planea utilizar el crudo venezolano para bajar los precios internacionales y, al mismo tiempo, destinar recursos financieros a Caracas, en medio de la crisis económica. “Vamos a usar el petróleo y vamos a hacernos con petróleo”, afirmó y subrayó que la administración estadounidense busca estabilizar el mercado energético global mientras provee fondos a un país que “necesita desesperadamente dinero”.

Por otra parte, al ser consultado sobre la duración de la supervisión, el mandatario insistió en que no existen plazos concretos y que la decisión dependerá de la evolución de la situación política y económica en Venezuela. “Solo el tiempo lo dirá”, reiteró, en referencia a la posibilidad de que la intervención se extienda más allá de lo previsto inicialmente.

El plan de Trump para Venezuela

Asimismo, Trump destacó la relación con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, a quien describió como una figura que “nos está dando todo lo que consideramos necesario”. En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, presentó ante el Congreso un plan de tres fases para administrar las ventas de petróleo venezolano, lo que refuerza la idea de un control prolongado por parte de Washington.

"El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos", afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa en el Congreso estadounidense. De esta manera, el funcionario detalló cómo será la intervención del gobierno de Donald Trump en el país caribeño, el cual tendrá un proceso de estabilización, recuperación/reconstrucción y transición.

Por otro lado, Rubio remarcó que la segunda fase de "recuperación". "Y consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa", indicó. En ese sentido, el funcionario señaló que esta etapa incluirá la reconciliación con el gobierno venezolano para garantizar que "las fuerzas de la oposición puedan recibir amnistía y ser liberadas". Mientras que declaró que "la tercera fase, por supuesto, será la de transición" y añadió: "Creemos que avanzaremos de forma muy positiva".

En cuanto a las reacciones políticas, los legisladores republicanos respaldaron la estrategia de la Casa Blanca y argumentaron que es necesaria para garantizar la estabilidad regional y aprovechar los recursos energéticos. Sin embargo, los demócratas advirtieron que Estados Unidos se encamina hacia una intervención internacional indefinida sin autoridad legal y alertaron por posibles conflictos internacionales.